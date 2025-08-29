در جهت کاهش ریسک در پروژه‌های کلان صنایع بالادستی نفت وگاز پترو ایران اقدام به پیاده سازی نظام مدیریت HSE کرده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ در  طول دو دهه اخیر با اجرای موفق نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و با اتخاذ رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر کاهش ریسک، در پیشبرد پروژه‌های کلان صنایع بالادستی نفت و گاز در حوزه خشکی و فراساحل، دستاوردهای مهمی کسب کرده است.

از جمله این دستاوردها می توان به اخذ تاییدیه رسمی استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از شرکت ملی نفت ایران، دریافت تقدیرنامه های متعدد در حوزه های عملکرد ایمنی بهداشت و محیط زیست از کارفرمایان و سایر ذینفعان و عدم وقوع حوادث شغلی و صنعتی متلف به وقت (LTI) در طول یک دهه فعالیت و مدیریت عملیات دکل های حفاری دریایی اشاره کرد.

همچنین شرکت پترو ایران  با نصب سیستم نظارتی دقیق و آموزش دوره ای پرسنل از وقوع حوادث جدی و آتش سوزی جلوگیری کرده و رکورد سه میلیون نفر ساعت کاری بدون حادثه متلف به وقت (LTI) را در مجموع عملکرد شرکت ها و پروژه ها ثبت نموده است.

دیگر دستاوردهای قابل توجه شامل اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دریافت گواهینامه مدیریت پسماند از سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری، و مدیریت هوشمند پاندمی کرونا بدون ثبت هیچ مورد فوتی ناشی از بیماری و بدون ایجاد وقفه در فعالیت های ستادی و عملیاتی است.

در راستای رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت شرایط اضطراری و ارتقای عملکرد ایمنی، بهداشتی و محیط زیست، این شرکت سامانه ثبت گزارشات عمومی HSE با نام STOP CARD و سامانه تلفنی EMS را در واحدهای ستادی راه اندازی و به بهره برداری رسانده است.

منبع: شرکت نفت وگاز پتروایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
والا دوتا کارشناسی برق و hseدارم ولی هنوز با این وضعیت بیکار هستم هنوز فنی هم عالیه اگه کار سراغ دارین بنده اماده همکاری هستم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
عزیز اول این ماموران ایمنی رو حداقل بزنید ساپنا و حق و حقوقشون رو درست بدون تبعیض بدید بعد خواسته های برده داری تون رو بخوایید. استخدامیتون نشسته زیر کولر چهل تومن حقوق میگیره من گرما و سرما با مدرک ارشد دارم سیزده تومن میگیرم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای باهم حقوق شون هم از شرکت نگیرند از دولت بگیرند که بتوانند قوانین و مقررات را اجرایی کنند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناصر
۱۳:۰۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
واقعا به مهندسی بهداشت حرفه ای در تمام صنایع لازم و ضروری است
۰
۵
پاسخ دادن
