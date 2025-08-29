باشگاه خبرنگاران جوان؛ در طول دو دهه اخیر با اجرای موفق نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و با اتخاذ رویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر کاهش ریسک، در پیشبرد پروژه‌های کلان صنایع بالادستی نفت و گاز در حوزه خشکی و فراساحل، دستاوردهای مهمی کسب کرده است.

از جمله این دستاوردها می توان به اخذ تاییدیه رسمی استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از شرکت ملی نفت ایران، دریافت تقدیرنامه های متعدد در حوزه های عملکرد ایمنی بهداشت و محیط زیست از کارفرمایان و سایر ذینفعان و عدم وقوع حوادث شغلی و صنعتی متلف به وقت (LTI) در طول یک دهه فعالیت و مدیریت عملیات دکل های حفاری دریایی اشاره کرد.

همچنین شرکت پترو ایران با نصب سیستم نظارتی دقیق و آموزش دوره ای پرسنل از وقوع حوادث جدی و آتش سوزی جلوگیری کرده و رکورد سه میلیون نفر ساعت کاری بدون حادثه متلف به وقت (LTI) را در مجموع عملکرد شرکت ها و پروژه ها ثبت نموده است.

دیگر دستاوردهای قابل توجه شامل اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دریافت گواهینامه مدیریت پسماند از سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری، و مدیریت هوشمند پاندمی کرونا بدون ثبت هیچ مورد فوتی ناشی از بیماری و بدون ایجاد وقفه در فعالیت های ستادی و عملیاتی است.

در راستای رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت شرایط اضطراری و ارتقای عملکرد ایمنی، بهداشتی و محیط زیست، این شرکت سامانه ثبت گزارشات عمومی HSE با نام STOP CARD و سامانه تلفنی EMS را در واحدهای ستادی راه اندازی و به بهره برداری رسانده است.

منبع: شرکت نفت وگاز پتروایران