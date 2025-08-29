وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اقدام غیرموجه و غیرقانونی سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون برجام با سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان تلفنی گفت‌و‌گو کرد. 

در این گفت‌و‌گو، عراقچی با تقبیح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی تصریح کرد که این اقدام تردید‌ها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افرایش می‌دهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران اقدام مقتضی در قبال این عمل تحریک‌آمیز و ناشایست سه کشور اروپایی اتخاذ خواهد کرد.

در این تماس، کالاس ضمن تاکید مجدد بر لزوم یافتن راهکار دیپلماتیک، برای ایفای نقش در جهت تسهیل دیپلماسی و گفت‌و‌گو اعلام آمادگی کرد.

وی همچنین خواستار ادامه تماس و رایزنی طرفین بدین منظور شد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، اتحادیه اروپا ، اسنپ بک ، مکانیسم ماشه
Iran (Islamic Republic of)
تنگه هرمز را ببندید از آن پی تی خارج شوید بمب اتم را بسازید اگر می خواهید به کشور خیانت نکنید
۱۳:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تنگه هرمز را ببندید از آن پی تی خارج شوید بمب اتم را بسازید اگر می خواهید به کشور خیانت نکنید
۱
۱
