باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عطر شهادت از روستای افین به مشام می‌رسد؛ دیار شهید حاج محمد کاظمی، شهیدی که غاصبان اسرائیلی از قدرتش لرزه بر اندامشان می‌افتاد.

ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور را بر عهده داشت و در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسید.

برادر شهید کاظمی می‌گوید: لحظه‌ای برای دفاع از ولایت و نظام کوتاهی نکرد و زندگی او مملو از سنت و سیره شهدا بود.

او ادامه می‌دهد: برادرم انسانی ساده زیست، مخلص و پرکار بود.

روحیه دشمن ستیزی اش به گوش همگان رسیده بود تا جایی که دشمن او را در لیست قرار داده بود.

همسر شهید کاظمی می‌گوید: در ۴۴ سال زندگی مشترک از ایشان چیزی به جز مجاهدت در راه انقلاب و اسلام و ملت ندیدم.

مادر شهید نیز از فرزندش با افتخار گفت و او را هدیه‌ای دانست که تقدیم ایران کرده است.

گرچه پدر دلتنگ حاج محمد کاظمیست، اما شادمان است که فرزندش در این مسیر قدم گذاشته است.

حالا یک ملت مفتخرند به شهدایی که پا در رکاب انقلابند و خود نیز جان شیرین در کف دستانشان دارند.

تاریخ شهادت حاج محمد کاظمی ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ به ثبت رسید، تاریخی ارزشمند که نه تنها یک تاریخ بلکه نشان از رعب و وحشت رژیمی غاصب است.