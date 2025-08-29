کره جنوبی بودجه دفاعی خود را در سال ۲۰۲۶ میلادی ۸.۲ درصد افزایش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه پیشنهاد کرد که بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۶ به مبلغ ۶۶.۲۹ تریلیون وون (حدود ۴۷.۸ میلیارد دلار) افزایش یابد. این اقدام در راستای اجرای سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و افزایش حقوق افسران جزء انجام می‌شود.

از جمله سرمایه‌گذاری‌های کلیدی، معرفی تسلیحات پیشرفته‌ای مانند جنگنده‌های مدرن، ربات‌ها و پهپاد‌ها است. این وزارتخانه قصد دارد ۲.۴ تریلیون وون را به توسعه و تولید انبوه جنگنده بومی کره‌ای KF-۲۱ اختصاص دهد. این پیشنهاد شامل افزایش غرامت برای کهنه‌سربازان نیز می‌شود.

در صورت تصویب، این افزایش ۸.۲ درصدی، بزرگترین تخصیص بودجه دفاعی در تاریخ کره جنوبی و سریع‌ترین نرخ رشد سالانه از سال ۲۰۰۸ تاکنون خواهد بود.

منبع: یونهاپ

