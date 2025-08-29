جمعیت هلال احمر اعلام کرد: ۱۲ کوهنورد مفقودی در محدوده چشمه نور ارتفاعات عظیمیه توسط امدادگران پیدا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جمعیت هلال احمر اعلام کرد: ساعت ۱۲:۱۰ ظهر پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، گزارش مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در محدوده چشمه نور توسط عوامل مردمی به هلال‌احمر اعلام شد.

بلافاصله تیم عملیاتی کوهستان به محل اعزام شد. بررسی‌ها نشان داد که این ۱۲ کوهنورد مسیر بازگشت را گم کرده و قادر به تشخیص راه نبودند.

با هدایت و پشتیبانی تیم اعزامی، کوهنوردان از دره‌های مشرف به چشمه نور به سمت بالادست و منطقه امن منتقل شدند. این عملیات عصر روز گذشته با موفقیت پایان یافت.

برچسب ها: هلال احمر ، کوهنوردان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باید فلاشرها و بلندگوهایی رو کوهها نصب بشه تا کوهنوردا راه رو گم نکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
گم میشن بعد یه مدت پیدا میشن...یه کم غیرعادی نیس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
من اهل کوهنوردی نیستم ولی بهتره کوهنوردان قبل از صعود به ارتفاعات با فدراسیون کوهنوردی هماهنگ باشن مخصوصا اونایی که میرن کشورهای خارجی ،بهتره با فدراسیون تماس بگیرند وضعیت اون کوه و شرایط اون کشور آب و هوا و دیگر اطلاعات را از فدراسیون بگیرن و فدراسیون هم بهتره اطلاعات اینا را به وزارت خارجه بده مثل قضیه دو کوهنورد که قرقیزستان رفتن نشه
۱
۷
پاسخ دادن
