باشگاه خبرنگاران جوان ـ جمعیت هلال احمر اعلام کرد: ساعت ۱۲:۱۰ ظهر پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، گزارش مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در محدوده چشمه نور توسط عوامل مردمی به هلال‌احمر اعلام شد.

بلافاصله تیم عملیاتی کوهستان به محل اعزام شد. بررسی‌ها نشان داد که این ۱۲ کوهنورد مسیر بازگشت را گم کرده و قادر به تشخیص راه نبودند.

با هدایت و پشتیبانی تیم اعزامی، کوهنوردان از دره‌های مشرف به چشمه نور به سمت بالادست و منطقه امن منتقل شدند. این عملیات عصر روز گذشته با موفقیت پایان یافت.