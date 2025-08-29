بررسی جدید شواهد نشان می‌دهد که مصرف استامینوفن در دوران بارداری ممکن است خطر ابتلای کودک به اوتیسم یا اختلال بیش فعالی را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که تجزیه و تحلیل ۴۶ مطالعه قبلی شامل بیش از ۱۰۰۰۰۰ شرکت‌کننده، شواهد محکمی را نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض استامینوفن در دوران بارداری می‌تواند خطر ابتلاء به اختلالات مغزی رشدی مانند اوتیسم و اختلال بیش فعالی را افزایش دهد.

«دیدیه پرادا»، محقق ارشد و استادیار علوم و سیاست‌های سلامت جمعیت در دانشکده پزشکی ایکان در مونت سینای نیویورک، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که احتمال بیشتری بین ارتباط قرار گرفتن در معرض استامینوفن در دوران بارداری و افزایش خطرات اوتیسم و اختلال بیش فعالی وجود دارد.»

این تیم تحقیق گفت که این ارتباط بالقوه می‌تواند افزایش مداوم اختلالات رشدی در بین کودکان را توضیح دهد.

محققان در مقاله خود نتیجه گرفتند: «از آنجایی که استامینوفن به مُسکن توصیه شده برای مادران باردار تبدیل شده است، میزان اختلال بیش فعالی و اوتیسم در دهه‌های گذشته بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است.»

پرادا در یک بیانیه خبری افزود: «با توجه به استفاده گسترده از این دارو، حتی افزایش اندک در خطر می‌تواند پیامد‌های عمده‌ای در سلامت عمومی داشته باشد.»

با این حال، او گفت مادران باردار قبل از قطع مصرف استامینوفن باید با پزشک خود مشورت کنند.

پرادا گفت: «درد یا تب درمان نشده نیز می‌تواند به نوزاد آسیب برساند. مطالعه ما بر اهمیت بحث در مورد ایمن‌ترین رویکرد با ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و در نظر گرفتن گزینه‌های غیر دارویی در صورت امکان تأکید می‌کند.»

محققان گفتند استامینوفن رایج‌ترین داروی بدون نسخه برای درد و تب در دوران بارداری است.

محققان گفتند که این دارو توسط بیش از نیمی از زنان باردار در سراسر جهان مصرف می‌شود و تاکنون امن‌ترین گزینه برای تسکین سردرد، تب و سایر درد‌ها در نظر گرفته شده است.

محققان برای بررسی خود، ۴۶ مطالعه قبلی را که به بررسی ارتباط بالقوه بین مصرف استامینوفن و اختلالات رشدی بعدی پرداخته بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان می‌دهد که در مجموع، ۲۷ مطالعه ارتباط معناداری بین استامینوفن و اختلالاتی مانند اوتیسم یا اختلال بیش فعالی نشان دادند. ۹ مطالعه دیگر هیچ ارتباطی را نشان ندادند و چهار مطالعه نشان دادند که استامینوفن ممکن است در برابر چنین اختلالاتی محافظت ایجاد کند.

محققان گفتند که در آینده، زنان باردار باید استامینوفن را با احتیاط و برای مدت زمان محدود تحت نظارت پزشک مصرف کنند.

محققان نوشتند: «ما مصرف عاقلانه استامینوفن- کمترین دوز مؤثر، کوتاه‌ترین مدت زمان- را تحت راهنمایی پزشکی، متناسب با ارزیابی‌های ریسک-فایده فردی، به جای یک محدودیت گسترده، توصیه می‌کنیم.»

این تیم افزود: «اگرچه استامینوفن به دلیل مشخصات ایمنی نسبتاً مطلوب در مقایسه با سایر داروها، همچنان مسکن ترجیحی است، اما استفاده از آن باید با احتیاط انجام شود، به ویژه با توجه به پیامد‌های بالقوه برای رشد جنین.»

این مقاله جدید همچنین بررسی کرد که چگونه استامینوفن ممکن است بر رشد مغز کودک تأثیر بگذارد.

محققان گفتند که استامینوفن از سد جفت عبور می‌کند. این می‌تواند هورمون‌ها را مختل کند و باعث ایجاد تغییراتی در بیان ژنتیکی جنین‌های باردار شود که بر رشد مغز تأثیر می‌گذارد.

این تیم تحقیقاتی اعلام کرد که تحقیقات بیشتری برای تأیید این یافته‌ها و مشخص کردن دقیق چگونگی تأثیر استامینوفن بر رشد جنین مورد نیاز است.

منبع: مهر 

برچسب ها: اوتیسم ، استامینوفن
