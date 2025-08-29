باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین گفت: طرح زمین پاک، روستای پایدار با هدف تفکیک زباله از مبدا در ۹ روستای قزوین اجرا می‌شود که برای این منظور، ۲ مخرن برای زباله‌های‌تر و خشک در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح دهیاران، اداره کل محیط زیست، فرمانداران و بخشداران هر کدام پای کار هستند و در هر ۹ روستا فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

ربیعی با اشاره به اینکه تفکیک زباله روستایی در کاهش تولید حجم زباله می‌تواند بسیار موثر باشد، بیان کرد: در راستای تفکیک زباله از مبدا در مناطق روستایی بایستی کار‌های فرهنگ سازی را در چنین موضوعاتی را از دل جوامع کوچک آغاز کرد.

به گفته این مسئول، مجموعه امور روستایی استان قزوین با همین نگاه، طرح زمین پاک، روستای پایدار را برنامه‌ریزی کرده تا جایی که این طرح همچنین می‌تواند در حفظ محیط زیست نیز نقش بسزایی داشته باشد.

وی افزود: در کنار اجرای این طرح، کارگاه‌های آموزشی تفکیک زباله از مبدا را نیز در روستا‌ها اجرایی خواهیم کرد، چرا که اعتقاد داریم آگاهی عمومی باید در زمینه حفاظت از محیط زیست و طبیعت افزایش یابد.

مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین عنوان کرد: دفع نامناسب زباله در محیط زیست، به خصوص رها کردن زباله در کنار رودخانه، ها، یک مشکل قدیمی و کهنه است که باید برای مدیریت صحیح آن آموزش و همچنین همت بلندی را به خرج داد، از این رو بایستی با برنامه‌ریزی مناسب درصدد کاهش حجم تولیدی زباله در چنین مناطقی برآییم.

منبع: ایرنا