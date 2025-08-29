طبق اعلام مدیر دفتر امور تشخیص مالیاتی نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ کوتاژمحور است بنابراین در مواردی مازاد برگشت ارز از سنوات قبل صادرکنندگان برای رفع تعهد کوتاژ‌های سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طبق اعلام علائی مدیر دفتر امور تشخیص مالیاتی : نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ و به بعد کوتاژ محور است، لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز سنوات قبل صادرکنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است. 

بنابراین منظور حفظ حقوق صادرکنندگان ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژ محور لحاظ شده باشد، در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد. 

درصد ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان مشمول مقررات فوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به روزرسانی و در سامانه بهره‌برداری از اطلاعات مالیاتی درج شده است. 

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی کلیه صادرکنندگان می‌بایست ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه، جهت اعمال معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات صرفاً از اطلاعات مربوط به درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مندرج در سامانه بهره‌برداری از اطلاعات مالیاتی قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه، مراتب را از این دفتر استعلام نمایند. 

گفتنی است  نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ کوتاژمحور است لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز از سنوات قبل صادرکنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است.

بنابراین به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ بصورت کوتاژمحور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
