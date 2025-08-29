بیش از ۱۰۰ جهادگر در طرح رزمایش جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه به مردم روستای حاجی آباد بیرجند در بخش‌های مختلف پزشکی و پرستاری به مدت یک روز خدمت ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در روستای حاجی آباد بیرجند رزمایشی برپا بود که حال مردم را حسابی خوب کرد؛ طرح رزمایش جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه.

بیش از ۱۰۰ پزشک عمومی و متخصص و کادر درمان جهادگونه مطب‌های خود را به همسایگی مردم آوردند تا مرهمی باشند بر دردهایشان.

یکی از پزشکان حاضر در این رزمایش گفت: برخی از افراد به دلیل بعد مسافت و یا دلایل مالی دسترسی کامل به خدمات درمانی ندارند.

او افزود: این حضور باعث می‌شود این افراد به خدمات دسترسی پیدا کنند و هدف ما نیز برای حضور در این رزمایش خدمت به مردم است.

جلالی معاون درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در جهت گرامیداشت کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی و همچنین گرامیداشت هفته دولت بیش از هزار و ۵۰۰ ویزیت در این رزمایش انجام شد.

به جز خدمات مختلف پزشکی مسئولان نیز خود را به این رزمایش رساندند تا با برپایی میز‌های خدمتشان کار را تکمیل کنند.

در طی دو سال گذشته این ۵۲ هزارمین خدمتی است که پزشکان استان در قالب اردوی جهادی سفیران سلامت به مردم ارائه می‌کنند.

برچسب ها: گروه جهادی ، خدمات درمانی
