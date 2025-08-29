باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زرهتن لهونی در این دیدار که صبح جمعه برگزار شد با اشاره به اختصاص ۱۰۵ هکتار زمین دانشگاه علوم پزشکی سنندج برای ایجاد شهرک سلامت، از وزیر تعاون خواست تا یکی از هلدینگهای وابسته به این وزارتخانه در اجرای این طرح پیشگام شود.
توسعه حملونقل ریلی
استاندار کردستان همچنین از وزیر تعاون، بهعنوان نماینده هیئت دولت در استان، درخواست کرد افزایش سفرهای ریلی سنندج – تهران از دو سفر به چهار سفر در هفته و همچنین راهاندازی خط ریلی سنندج – مشهد، پیگیری شود.
کریدور شمالغرب – جنوبغرب
زرهتن لهونی همچنین با اشاره به اجرای کریدور شمالغرب – جنوبغرب در استان، گفت: اعتبار اختصاصیافته به این پروژه در سال جاری چهار هزار میلیارد تومان است؛ رقمی معادل مجموع اعتبارات چهار سال گذشته است ـ