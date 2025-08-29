استاندار کردستان در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی‌فقیه در استان، خواستار سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در کردستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن لهونی در این دیدار که صبح جمعه برگزار شد با اشاره به اختصاص ۱۰۵ هکتار زمین دانشگاه علوم پزشکی سنندج برای ایجاد شهرک سلامت، از وزیر تعاون خواست تا یکی از هلدینگ‌های وابسته به این وزارتخانه در اجرای این طرح پیشگام شود.

توسعه حمل‌ونقل ریلی

استاندار کردستان همچنین از وزیر تعاون، به‌عنوان نماینده هیئت دولت در استان، درخواست کرد افزایش سفر‌های ریلی سنندج – تهران از دو سفر به چهار سفر در هفته و همچنین راه‌اندازی خط ریلی سنندج – مشهد، پیگیری شود.

کریدور شمال‌غرب – جنوب‌غرب

زره‌تن لهونی همچنین با اشاره به اجرای کریدور شمال‌غرب – جنوب‌غرب در استان، گفت: اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه در سال جاری چهار هزار میلیارد تومان است؛ رقمی معادل مجموع اعتبارات چهار سال گذشته است ـ

برچسب ها: کردستان ، وزیر کار و رفاه ، توسعه استان
خبرهای مرتبط
کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه/ تعطیلی روز شنبه
بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح عمرانی همزمان با هفته دولت در کردستان
شعله های آتش در دامنه جنگل های مریوان همچنان ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطار سنندج- مشهد به صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود
درخواست استاندار کردستان برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های وزارت تعاون در استان
آخرین اخبار
درخواست استاندار کردستان برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های وزارت تعاون در استان
قطار سنندج- مشهد به صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود
هر شهرستان یک پروژه شاخص؛ دریاچه مصنوعی، طرح محوری کامیاران