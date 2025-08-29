باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- به گفته منابع دولتی که روز پنجشنبه در اختیار خبرگزاری فرانسه (AFP) قرار گرفت، برزیل در حال بررسی اقدامات تلافی‌جویانه تجاری علیه ایالات متحده، از جمله تعرفه‌ها، است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ تعرفه‌های ۵۰ درصدی را بر طیفی از کالا‌های وارداتی برزیل اعمال کرد.

دو منبع دولتی گفتند که رئیس‌جمهور برزیل لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا موافقت خود را برای بررسی اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی برزیل در قبال مجازات اعمال شده توسط ترامپ به دلیل محاکمه متحدش، گیر بولسونارو، به اتهام توطئه برای کودتا اعلام کرده است.

وزارت صنعت و تجارت ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا تعیین کند آیا تعرفه‌های آمریکا تحت قانون جدید «تلافی اقتصادی» (Economic Reciprocity Law) قرار می‌گیرند یا خیر.

یک منبع دیپلماتیک گفت در صورت مثبت بودن پاسخ، گروهی از کارشناسان اقدامات متقابل را پیشنهاد خواهند داد که می‌تواند شامل تعرفه‌های متقابل باشد.

این منبع افزود که دولت برزیل روز جمعه به طور رسمی تصمیم خود را برای بررسی اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی به ایالات متحده اعلام خواهد کرد.

این منبع اضافه کرد: «فضای مشاوره‌های دیپلماتیک همچنان باز است.»

قانون تلافی اقتصادی که در ماه آوریل تصویب شد، به دولت اجازه می‌دهد تا در برابر کشور‌هایی که به طور یکجانبه اقدام به آسیب رساندن به رقابت‌پذیری برزیل می‌کنند، «اقدامات متقابل» انجام دهد.

این اقدامات شامل تعلیق امتیازات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها یا توافقنامه‌های مالکیت فکری است.

این اقدامات به عنوان راهکار‌های آخر در نظر گرفته شده‌اند در صورتی که مذاکرات با کشور دیگر یا بلوک تجاری به شکست بینجامد.

روابط بین ایالات متحده و برزیل از زمانی که تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر قهوه و سایر کالا‌های برزیلی در ۶ اوت (۱۶ مرداد) به اجرا درآمد، در بن‌بست قرار گرفته است.

روز پنجشنبه، لولا چپ‌گرا از این موضوع شکایت کرد که واشنگتن به شکایات برزیل توجهی ندارد. او گفت: «ما نتوانستیم با هیچ‌کس از ایالات متحده صحبت کنیم.»

اگرچه جنگ تجاری ترامپ عمدتاً کشور‌هایی را هدف قرار داده که مازاد تجاری زیادی با ایالات متحده دارند، اما واردات برزیل از آمریکا بسیار بیشتر از صادراتش به این کشور است.

واشنگتن در سال ۲۰۲۴ با بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین (برزیل)، مازاد تجاری ۲۸.۶ میلیارد دلاری در کالا‌ها و خدمات داشت.

برزیل تعداد زیادی از محصولات فولادی را از ایالات متحده وارد می‌کند که شامل ماشین‌آلات صنعتی، موتور‌های خودرو و قطعات صنایع هوافضای آن می‌شود.

ترامپ برای توجیه اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر این کشور، به «شکار جادوگر» علیه رئیس‌جمهور پیشین راست‌گرای افراطی برزیل، گیر بولسونارو، که به اتهام توطئه برای کودتا تحت محاکمه است، اشاره کرده است.

برزیل اوایل این ماه برای حل و فصل این اختلاف به سازمان تجارت جهانی (WTO) متوسل شد.

منبع: رویترز