نمایش رادیویی «خشت‌های امید» با محوریت بازسازی روستای تاریخی اصفهک طبس، در واحد نمایش رادیو خراسان جنوبی تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک، معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پرداختن به ظرفیت‌های بومی در قالب آثار نمایشی گفت:رادیو وظیفه دارد صدای واقعی مردم، فرهنگ‌ها و ریشه‌های تاریخی این سرزمین باشد. تولید نمایش‌هایی، چون خشت‌های امید که به باززنده‌سازی یک روستای تاریخی در دل کویر می‌پردازد، نشان‌دهنده پیوند عمیق رسانه با هویت و امید مردم است.

وی افزود:روستای اصفهک نه فقط یک موقعیت جغرافیایی، بلکه نماد پایداری، بازسازی و عشق به میراث است و انعکاس چنین روایت‌هایی در قالب نمایش رادیویی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی دارد.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مهدی حقگو و تهیه‌کنندگی و صدابرداری هانیه پیرامی تولید شده و با بازی عبدالله اسماعیلی، ملیحه محمدی، سپهر بیجاری، مهدی حقگو، علی جعفری جم و باقر شاهد، شنونده را به سفری شنیداری به دل تاریخ و خاک می‌برد.

اصفهک، روستایی در دل کویر طبس، پس از زلزله سال ۱۳۵۷ با مشارکت مردم و معماران بومی، به‌صورت سنتی بازسازی شد و امروز به‌عنوان روستای جهانی باززنده‌سازی‌شده شناخته می‌شود.

این اثر نمایشی امروز جمعه ساعت ۲۲:۳۰ از رادیو خراسان جنوبی پخش خواهد شد.

برچسب ها: مستند ، رادیو ، نمایش رادیویی
خبرهای مرتبط
روایتی از زیست علمی، اجتماعی و انقلابی یک عالم ربانی
تشکیل تیم‌های رسانه‌ای در مساجد، گامی مؤثر برای جریانسازی فرهنگی
ساخت بلندترین طاق خشتی جهان در روستای اصفهک
از پینه تا نذر؛ قصه‌ی زنانی که با دل می‌بافند
از هر فکر تازه برای روایت مردمی اربعین استقبال می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهاجرت معکوس ارمغان احیای یک هنر ۱۵۰ ساله
جهاد سفیران سلامت برای درمان مردم
خشت‌هایی که امید را روایت می‌کنند؛ آواز خاک در دل کویر
آخرین اخبار
خشت‌هایی که امید را روایت می‌کنند؛ آواز خاک در دل کویر
جهاد سفیران سلامت برای درمان مردم
مهاجرت معکوس ارمغان احیای یک هنر ۱۵۰ ساله
نهبندان در مسیر توسعه‌ای بی‌سابقه؛ ۷۳۰ میلیارد برای ۸۵ طرح در هفته دولت