باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک، معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پرداختن به ظرفیت‌های بومی در قالب آثار نمایشی گفت:رادیو وظیفه دارد صدای واقعی مردم، فرهنگ‌ها و ریشه‌های تاریخی این سرزمین باشد. تولید نمایش‌هایی، چون خشت‌های امید که به باززنده‌سازی یک روستای تاریخی در دل کویر می‌پردازد، نشان‌دهنده پیوند عمیق رسانه با هویت و امید مردم است.

وی افزود:روستای اصفهک نه فقط یک موقعیت جغرافیایی، بلکه نماد پایداری، بازسازی و عشق به میراث است و انعکاس چنین روایت‌هایی در قالب نمایش رادیویی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی دارد.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مهدی حقگو و تهیه‌کنندگی و صدابرداری هانیه پیرامی تولید شده و با بازی عبدالله اسماعیلی، ملیحه محمدی، سپهر بیجاری، مهدی حقگو، علی جعفری جم و باقر شاهد، شنونده را به سفری شنیداری به دل تاریخ و خاک می‌برد.

اصفهک، روستایی در دل کویر طبس، پس از زلزله سال ۱۳۵۷ با مشارکت مردم و معماران بومی، به‌صورت سنتی بازسازی شد و امروز به‌عنوان روستای جهانی باززنده‌سازی‌شده شناخته می‌شود.

این اثر نمایشی امروز جمعه ساعت ۲۲:۳۰ از رادیو خراسان جنوبی پخش خواهد شد.