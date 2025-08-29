برگزاری آئین اختتامیه پویش ملی کتابخوانی خط امین در تهران + عکس و فیلم

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری آئین اختتامیه پویش ملی کتابخوانی خط امین در شهر تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویشی ملی با عنوان «خوانش کتاب» آغاز شد تا افراد جامعه را بیش از گذشته به مطالعه و کتاب‌خوانی تشویق کند. این پویش در بخش‌های مختلفی نظیر مسابقه‌های کتابخوانی؛ عکاسی برگزار شد. در همین راستا آیین اختتامیه پویش کتاب‌خوانی «خط امین» با حضور مسئولان فرهنگی و اقشار مختلف مردم در سالن همایش اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی شهر تهران برگزار شد؛ پویشی که از مهر سال گذشته آغاز شد و طی آن افراد بسیاری در سراسر کشور به عرصه ترویج فرهنگ مطالعه و ایثار پیوستند.  این رویداد فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و لبیک به مطالبه رهبر معظم انقلاب در حوزه کتاب‌خوانی صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: روح الله نظام - تهران

 

 

برگزاری آئین اختتامیه پویش ملی کتابخوانی خط امین در تهران

