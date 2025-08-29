قدردانی از توزیع شاهنامه در تاجیکستان

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار با نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران، بر اهمیت اشتراکات فرهنگی و زبانی دو کشور و ضرورت توسعه همکاری‌های علمی و کتابخانه‌ای تأکید کرد.

امیرخانی در این رویداد با اشاره به پروژه ملی توزیع شاهنامه در تاجیکستان اظهار کرد: اقدام ارزشمند دولت تاجیکستان در توزیع شاهنامه میان همه مردم این کشور، مایه خوشحالی دوستداران زبان فارسی در ایران است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مرور همکاری‌های پیشین، خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۷ اتاقی با عنوان ایران در کتابخانه ملی دوشنبه تجهیز شد و اکنون نیازمند فعال‌تر شدن است. ما آمادگی داریم این فضا را تقویت کرده و با کتابخانه ملی تاجیکستان و سایر نهاد‌های علمی و فرهنگی آن کشور همکاری کنیم.

او همچنین تأکید کرد: ظرفیت‌های زیادی برای تبادل منابع، اعزام پژوهشگران و استادان و همچنین برگزاری کارگاه‌های مشترک وجود دارد. تاجیکستان به دلیل هم‌زبانی و هم‌فرهنگی، برای ما جایگاه ویژه‌ای دارد و ما این کشور را نه یک همسایه، بلکه بخشی از یک حوزه تمدنی مشترک می‌دانیم.

در ادامه این نشست، نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در تهران ضمن قدردانی از حسن استقبال، از سطح مطلوب روابط دو کشور سخن گفت و تأکید کرد: خدا را شاکریم که امروز مناسبات ایران و تاجیکستان در سطح بسیار خوبی قرار دارد. سفر اخیر آقای پزشکیان به تاجیکستان صفحه تازه‌ای در روابط گشود و در دولت شهید رئیسی نیز سه سفر رسمی میان مقامات عالی دو کشور انجام شد.

او به پروژه توزیع ملی شاهنامه در تاجیکستان پرداخت و افزود: چاپ و توزیع سه میلیون و ۴۰۰ هزار جلد شاهنامه فردوسی در دستور کار است که بخش مهمی از آن در چاپخانه‌های ایران تولید می‌شود. تاکنون حدود ۴۰ واگن کتاب ارسال شده و امید داریم تا پایان سال همه خانواده‌های تاجیک یک دوره دوجلدی شاهنامه دریافت کنند.

سفیر تاجیکستان در ادامه پنج پیشنهاد همکاری ارائه کرد: تبادل تجربه و متخصصان در حوزه کتابداری و مرمت، تبادل نسخه‌های خطی و کتاب‌ها، ایجاد دسترسی آنلاین پژوهشگران، برگزاری کارگاه‌های مشترک، و تقویت گوشه تاجیکستان در کتابخانه ملی ایران.

او با اشاره به اهمیت آرشیو‌ها تصریح کرد: در تاجیکستان سازمان آرشیو و کتابخانه ملی نهاد‌هایی مستقل هستند و ما نیازمند همکاری بیشتر با ایران در این عرصه هستیم. همچنین طرحی را در دست اجرا داریم تا همه آثار و مقالات منتشرشده درباره تاجیکستان در ایران، شناسایی و فهرست شود و امیدواریم کتابخانه ملی ایران در این پروژه همکاری کند.

سفیر تاجیکستان در پایان با اشاره به شخصیت‌های فرهنگی مشترک میان دو کشور گفت: سال آینده ۱۵۰ سالگی استاد صدرالدین عینی است و امیدواریم که بزرگداشتی در کتابخانه ملی ایران برگزار شود. همچنین تقویت برنامه‌هایی مانند روز‌های فرهنگی تاجیکستان در ایران می‌تواند به گسترش روابط علمی و فرهنگی دو کشور کمک کند.

منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران