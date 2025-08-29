وزیر اسرائیلی در ادامه یاوه گویی های خود خواستار کنترل نوار غزه در صورت عدم تسلیم حماس شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، روز پنجشنبه از دولت خواست در صورتی که گروه نظامی فلسطینی حماس بر امتناع خود از تسلیم سلاح پایدار بماند، (ضمیمه کردن) بخش‌هایی از نوار غزه را آغاز کند.

این وزیر راست‌گرای افراطی که مخالفت خود را با امضای توافق با حماس برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله ابراز کرده است، طرح خود برای «پیروزی در غزه تا پایان سال» را در یک کنفرانس مطبوعاتی در قدس اشغالی ارائه داد.

طبق پیشنهاد اسموتریچ، به حماس اولتیماتوم داده می‌شود که تسلیم شود، خلع سلاح کند و اسرای باقی‌مانده در غزه را آزاد کنند.

اسموتریچ گفت در صورت خودداری حماس، اسرائیل باید هر هفته بخشی از قلمرو را برای مدت چهار هفته ضمیمه کند و بدین ترتیب بیشتر نوار غزه را تحت کنترل کامل اسرائیل درآورد.

به گفته اسموتریچ، در مرحله اول به فلسطینیان گفته می‌شود به جنوب غزه نقل مکان کنند، سپس اسرائیل بر شمال و مرکز این قلمرو محاصره اعمال می‌کند.

او گفت: «این کار در سه تا چهار ماه قابل دستیابی است.»

اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که نیرو‌های اسرائیلی یک تهاجم بزرگ را با هدف تسلط بر شهر غزه - بزرگترین شهر این قلمرو - ادامه می‌دهند.

منبع: العربیه انگلیسی 

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنبش حماس
تبادل نظر
