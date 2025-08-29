باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که «آیا مصرف سبزیجات باعث ایجاد زخم معده می‌شود؟» مطرح کرد: سبزیجات عاملی برای ایجاد زخم معده نیستند، اما افرادی که دارای زخم‌های معده یا دوازدهه هستند، باید سبزیجات با بافت فیبری کمتر یا قابل هضم‌تر مانند سبزیجات پخته استفاده کنند.

بنابراین سبزیجات نه تنها عاملی برای ایجاد زخم‌های معده نیستند، بلکه حذف سبزیجات حتی در فرد مبتلا به خراش‌ها و زخم‌های دستگاه گوارش، نباید صورت گیرد و مصرف متعادل آنها به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند.

منبع: وزارت بهداشت و درمان