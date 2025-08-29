باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - سید سجاد رضوی، در جریان سفر به استان گلستان و بازدید از بیمارستان بقیه الله اعظم شهرستان علیآباد کتول بر ضرورت بهروزرسانی تجهیزات بیمارستان تاکید کرد.
وی همچنین ضمن قدردانی از همراهی خیرین منطقه، تصریح کرد: امکانات آزمایشگاهی و دیگر تجهیزات این بیمارستان که مستهلک شده و کاربردی ندارد، به زودی جایگزین خواهد شد تا خدمات مطلوبتری به مردم منطقه داده شود.
دکتر رضوی با اشاره به موقعیت جغرافیایی بیمارستان علیآباد کتول در مسیر جاده بینالمللی، افزود: این بیمارستان به عنوان مرکز درمانی برای شهرهای همجوار نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
او افزود: طبق تصمیم اتخاذ شده متخصصان مغز و اعصاب، کلیه و دیگر تخصصها بر اساس نیاز مردمان منطقه در این بیمارستان مستقر خواهند شد.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین توسعه اورژانس بیمارستان علیآباد کتول را ضروری دانست و گفت: با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش و مراجعات بالای مردم حتی از شهرستانهای اطراف، فضای اورژانس محدودیتهایی دارد و نیازمند توسعه فوری است که با نشست با کارشناسان این حوزه این مشکل هم مرتفع خواهد شد.