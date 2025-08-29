باشگاه خبرنگاران جوان - طراح راهبری احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب- شازند، طی آیینی با حضور مسوولان کشوری و استانی و حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهور که روز جمعه در تلمبه خانه سبزآب اندیمشک برگزار شد، همزمان با هفته دولت و با دستور مسعود پزشکیان به بهره برداری رسید.

این طرح با هدف انتقال نفت خام ترش از میادین نفتی حوزه دزفول شمالی به میزان ۴۵۰ هزار بشکه در روز به منظور تحول و پالایش در پالایشگاه‌های نفت در کرمانشاه، اصفهان و اراک اجرا شده است.

برای اجرای این طرح راهبردی ۱۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران هزینه شده است.

انتقال ۱۲۰ کیلومتر لوله طی سه ماه به محل اجرای طرح و همچنین اجرای ۱۰۲ کیلومتر خط لوله در چهار ماه از جمله رکورد‌هایی است که در اجرای این طرح مهم به ثبت رسیده است.

تامین پایدار و افزایش انتقال نفت خام به پالایشگاه‌های مرکز و شمال کشور، فراهم آورن امکان تولید بیشتر فرآورده‌های نفتی با افزایش ظرفیت انتقال نفت خام به پالایشگاه مرکز و شمال کشور، داخلی سازی زنجیره تامین لوله شامل تولید تختال، ورق و لوله، داخلی سازی تجهیزات و همچنین ایجاد اشتغال به میزان یک هزار و ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم از جمله مهمترین دستاورد‌های اجرای این طرح است.

این طرح شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله به قطر ۳۰ اینچ با ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت سبزآب تا مرکز انتقال تنگ فنی به منظور انتقال به پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه، ۲۳۹ کیلومتر خط لوله به قطر ۲۶ اینچ با ظرفیت انتقال ۲۹۵ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال تنگه فنی تا مرکز انتقال شازند به منظور انتقال به پالایشگاه اراک، و ۶ مرکز انتقال نفت بین راهی شامل سبزآب در اندیمشک، تنگه فنی در پل دختر لرستان، آسار در پل دختر لرستان، پل بابا در خرم آباد، رازان در خرم آباد و شازند در مجاورت پالایشگاه نفت اراک، از جمله مولفه‌های مهم فنی این طرح راهبردی است.

هفته نخست شهریورماه به مناسبت شهادت ۲ دولتمرد بزرگ انقلاب اسلامی، شهید محمدعلی رجایی (رئیس جمهور) و شهید حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر (نخست وزیر) به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.