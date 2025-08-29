باشگاه خبرنگاران جوان؛سادات حسینی - مصطفی زارعزاده، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: نخستین نمایشگاه تفریحات و سرگرمی یزد تاکنون با استقبال فراوانی روبهرو شده است، فضایی که نه تنها خانوادهها را با مفاهیم آموزشی و سرگرمی آشنا میکند، بلکه بستری برای معرفی و حمایت از تولیدات داخلی فراهم کرده است.
زارعزاده به حضور اداره آموزش شهروندی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با برپایی ایستگاههای آموزشی و شاد تحت عنوان «شهروند کوچولو» به طور خاص به آموزش گروههای سنی کودکان و نوجوانان پرداخته است و با موضوعات ایمنی و آتشنشانی، مدیریت ترافیک، پسماند و بازیافت، فضای سبز شهری و همچنین بازیهای خانوادگی برای کودکان و نوجوانان میزبان مخاطبان است.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ادامه داد: در فضای باز نمایشگاه، برنامههای ویژهای برای بازدیدکنندگان از جمله اجرای زنده و آموزشهای ایمنی توسط سازمان آتشنشانی شهرداری یزد، برگزار شده است که با استقبال گسترده شهروندان یزدی همراه است.
در پایان زارعزاده از استقبال پرشور بازدیدکنندگان از نمایشگاه در سه شب گذشته خبر داد و گفت: این نمایشگاه با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در حوزه آموزش شهروندی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حضور فعالان حوزه سرگرمی، آموزش، بازیهای فکری، کتاب، هنرهای نمایشی و صنایع خلاق برگزار میشود.
اولین نمایشگاه تخصصی تفریحات و سرگرمی که از ۴ شهریورماه آغاز شده است، در شهرک نمایشگاههای بینالمللی یزد در فضایی به وسعت ۵ هزار متر مربع در حال برگزاری است و تا ۷ شهریور ادامه دارد. این رویداد تخصصی از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.