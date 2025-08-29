موفقیت در درمان سرطان با روش الکتروکموتراپی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640\u00a0\u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0634 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u06a9\u0645\u0648\u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0645\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0637\u0627\u0646 \u0637\u0648\u0644 \u0639\u0645\u0631 \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n