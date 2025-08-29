باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موفقیت در درمان سرطان با روش الکتروکموتراپی + فیلم

درمان بیماران سرطانی با کمک الکتروکموتراپی موفقیت آمیز بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ متخصصان کشور توانستند با روش پیشرفته الکتروکموتراپی علاوه بر درمان بیش از هزار بیمار مبتلا به سرطان طول عمر و امید به زندگی را در این بیماران افزایش دادند.

مطالب مرتبط
موفقیت در درمان سرطان با روش الکتروکموتراپی + فیلم
young journalists club

طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی

موفقیت در درمان سرطان با روش الکتروکموتراپی + فیلم
young journalists club

موفقیت متخصصان صنعت هسته‌ای در بومی‌سازی رادیو دارو ید ۱۲۳ + فیلم

موفقیت در درمان سرطان با روش الکتروکموتراپی + فیلم
young journalists club

دست پر ایران در تولید داروهای ضد سرطانی + فیلم

موفقیت در درمان سرطان با روش الکتروکموتراپی + فیلم
young journalists club

ساخت دستگاه فوق پیشرفته برای درمان سرطان سینه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۵۴۹

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۴۸۵

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۳۵۳

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۳۳۷

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۳۳۰

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.