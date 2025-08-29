سخنگوی فراجا از شناسایی و کشف کارگاه تولید مواد منفجره و جلیقه انتحاریِ گروهک تروریستی جیش الظلم در ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس گفت: در مبارزه با تروریست‌هایی که در ۲۸ صفر (پنج روز قبل) باعث شهادت ۵ نیروی پلیس استان سیستان و بلوچستان در منطقه دامن شده بودند؛ کارگاه تولید موادمنفجره و جلیقه انتحاری گروهک تروریستی جیش الظلم در چاه جمال ایرانشهر شناسایی و کشف شد.

وی گفت: در بازرسی و پاکسازی تکمیلی از محل‌های اختفای این تروریست‌ها، تعداد ۶۴ عدد چاشنی الکتریکی دست ساز، ۲۴ عدد گیرنده ریموت، ۵ عدد نارنجک دستی و ۲ عدد نارنجک ۴۰ میلی متری، ۵ کیلو مواد منفجره دست ساز، ۱۱ عدد ریموت الکتریکی از راه دور، ۲ عدد جلیقه شب رنگ، ۱۴۰ متر فتیله انفجاری، یک عدد بمب دست ساز آماده انفجار و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

به گفته سردار منتظرالمهدی در عملیات دو روز گذشته هم هشت عامل تروریستی شناسایی و خنثی شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
به لطف خداوند متعال و همکاری و اطلاع رسانی مردم فهیم منطقه با سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای تروریست های وحشی کشف شد و امیدواریم ملت ایران که همیشه یاری کننده سربازان گمنام بوده و هستند همیشه سلامت و سربلند باشند و این راه ادامه تا پاک سازی منطقه خواهد داشت .
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۳:۱۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام،

بعد از تسلط بر منطقه، نوبت پاکسازی و ایمن سازی است،
به این معنی که سطح کار عمومی تر می شود،

اگر در حالت سطح پایین عمومی، تعداد گزارشات مردمی بالاتر رفت،
دوباره سطح را بالا می بریم و به تناسب وارد کار اطلاعاتی یا عملیاتی می شویم.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باید اهالی منطقه آگاهی وتبلیغات زیاد بشود و همچنین در منطقه رفاه ایجاد بکنیم تا دام اشرار نیفتند وباید برای گذارشگران جایزه تعیین بکنید تا اطلاع بدهند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاامام رضا ع مدد
۱۱:۴۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
به الله قسم تا ۴۰ روز دیگر نتانیاهو هلاک می شود.۱۴۰۴/۶/۷
یادتان بماند یعنی تا ۱۶ مهرماه نتانیاهویی نخواهید داشت.لا حول ولا قوه الا باالله العلی العظیم
۰
۰
پاسخ دادن
