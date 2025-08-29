همزمان با ششمین روز از هفته دولت، طرح توسعه تعاونی شفا روز جمعه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرک صنعتی سنندج به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- تعاونی شفا در شهرک صنعتی سنندج در زمینه تولید محصولات و فرآورده‌های گیاهی و طب سنتی فعال است و امروز فاز توسعه آن با حضور احمد میدری افتتاح شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در آیبن افتتاح این طرح، گفت: فاز توسعه این شرکت از سال ۹۸ آغاز شد و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی وام دریافت شده.

محمد بختیار خلیقی افزود: ظرفیت تولید سالانه این شرکت ۲۳۰ تن است و در این تعاونی، برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده و همچنین در فاز توسعه هم ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم صاحب شغل می‌شوند.

برچسب ها: صمت ، افتتاح ، هفته دولت
خبرهای مرتبط
احیای واحد‌های صنعتی کردستان با حمایت سازمان صمت و بانک ملی
افتتاح واحد تولیدی در دهگلان با سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد تومان
حرکت کردستان به سوی جهش صنعتی با حمایت دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت
حضور استاندار کردستان در میان مردم نایسر؛ پیگیری مطالبات و قول‌های عمل‌شده
آخرین اخبار
حضور استاندار کردستان در میان مردم نایسر؛ پیگیری مطالبات و قول‌های عمل‌شده
افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت
افتتاح واحد تولیدی آب معدنی «ساری بابا» در سقز با سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد تومان
دولت و حاکمیت اهتمام جدی به توسعه کردستان دارند
فعال‌سازی اسنپ‌بک هیچ تأثیری در قدرت دفاعی ایران ندارد