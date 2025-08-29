باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- تعاونی شفا در شهرک صنعتی سنندج در زمینه تولید محصولات و فرآورده‌های گیاهی و طب سنتی فعال است و امروز فاز توسعه آن با حضور احمد میدری افتتاح شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در آیبن افتتاح این طرح، گفت: فاز توسعه این شرکت از سال ۹۸ آغاز شد و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی وام دریافت شده.

محمد بختیار خلیقی افزود: ظرفیت تولید سالانه این شرکت ۲۳۰ تن است و در این تعاونی، برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده و همچنین در فاز توسعه هم ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم صاحب شغل می‌شوند.