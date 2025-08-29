باشگاه خبرنگاران جوان- تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) حملات هوایی اخیر این کشور به ولایات خوست و ننگرهار در افغانستان را محکوم و آنها را «ظالمانه» خواند.

این گروه در بیانیه‌ای ادعا کرد که این حملات نقض تمامیت ارضی افغانستان است و گزارش‌های مربوط به هدف قرار گرفتن مواضع این گروه را بی‌اساس دانست.

تی‌تی‌پی در بیانیه خود مدعی شد که در این حملات پهپادی، کودکان بی‌گناه و غیرنظامیان افغان آسیب دیده‌اند. این گروه همچنین نیروهای پاکستانی را متهم کرد که در طول «خط فرضی دیورند» مرتکب «جنایت جنگی» می‌شوند و هشدار داد که چنین رفتاری پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

در واکنش به این حملات، وزارت خارجه طالبان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. وزارت دفاع طالبان نیز این اقدامات را محکوم کرده و از کشته شدن غیرنظامیان، زنان و کودکان در این حملات خبر داد و هشدار داد که این حملات برای پاکستان پیامدهایی در پی خواهد داشت.

پاکستان پیش از این بارها ادعا کرده است که مقامات تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و تحت حمایت حکومت طالبان هستند؛ ادعایی که از سوی حکومت سرپرست افغانستان بارها تکذیب شده است.