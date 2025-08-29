باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی گفت: این حجم ترافیک در جاده کرج - چالوس از میدان امیر کبیر تا آدران سنگین گزارش شده است .

وی اضافه کرد: همچنین وضعیت ترافیک در آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ١٧ تا انتهای آزادراه در برخی نقاط سنگین گزارش شده است.

کرمی بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع می شود.

وی یادآورشد : انتظار می رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه ها مطلع شوند.

منبع پلیس البرز