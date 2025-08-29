رییس پلیس راه البرز گفت: اکنون ترافیک در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی گفت: این حجم ترافیک در جاده کرج - چالوس از میدان امیر کبیر تا آدران سنگین گزارش شده است .

وی اضافه کرد: همچنین وضعیت ترافیک در آزادراه تهران - شمال از محدوده تونل ١٧ تا انتهای آزادراه در برخی نقاط سنگین گزارش شده است.

کرمی بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع می شود.

وی یادآورشد : انتظار می رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه ها مطلع شوند.

منبع پلیس البرز

برچسب ها: ترافیک سنگین ، جاده کندوان
خبرهای مرتبط
ترافیک فوق سنگین شبانه در مازندران/ کندوان و هراز قفل شد
شهروندخبرنگار مازندران؛
ترافیک سنگین در جاده کندوان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جانباز البرزی با ایثار جاودانه به قافله شهدا پیوست و در تاریخ جاودانه شد
پیشرفت ۹۸ درصدی طرح ساماندهی اتباع خارجی در البرز
وزش باد و غبار رقیق در البرز
آخرین اخبار
پیشرفت ۹۸ درصدی طرح ساماندهی اتباع خارجی در البرز
وزش باد و غبار رقیق در البرز
جانباز البرزی با ایثار جاودانه به قافله شهدا پیوست و در تاریخ جاودانه شد
شکل‌گیری کنسرسیوم مهارت‌آموزی در البرز