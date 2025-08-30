باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکننوگان ماشین آلات کشاورزی با اشاره به علل کاهش تولید ماشین های کشاورزی گفت: کاهش سرمایه‌گذاری بدلیل نااطمینانی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی ، گران بودن نرخ سرمایه و عدم توجیه اقتصادی و جذاب این بخش برای سرمایه گذاران بازارهای مالی سبب کاهش ورود سرمایه به این بخش شد که در نهایت این موضوع منجر به فرسودگی تجهیزات و کاهش ظرفیت تولید شده است.

به گفته وی، مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت منابع ارزی، طولانی بودن نوبت تخصیص ارز واردات مواد مورد نیاز خطوط تولید،

موانع و محدودیت‌های غیرکارشناسی سیستم داخلی ، تحریم‌ها و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی باعث شد بسیاری از صنایع نتوانند مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را به‌موقع تامین کنند.

نامی ادامه داد: رشد قیمت انرژی، حمل‌ونقل، مالیات‌ها و دستمزدها باعث بالا رفتن هزینه تمام‌شده محصولات صنعتی شد و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش یافت.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی افزود:کاهش قدرت خرید کشاورزان بدلیل اقدامات غیرکارشناسی و غیر مسئولانه دولت در نرخ و زمان بازپرداخت محصولات کشاورزی به کشاورزان و وضع مقررات خلق الساعه برای صادرات یا ممنوعیت صادرات، منجر به افت سفارش‌ها و کاهش تولید شد.