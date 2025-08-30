رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: براساس آمار ۵۰ درصد تراکتور‌های فعال کشور معادل ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزاردستگاه تراکتور فرسوده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکننوگان ماشین آلات کشاورزی با اشاره به علل کاهش تولید ماشین های کشاورزی گفت: کاهش سرمایه‌گذاری بدلیل نااطمینانی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی ، گران بودن نرخ سرمایه و عدم توجیه اقتصادی و جذاب این بخش برای سرمایه گذاران بازارهای مالی سبب کاهش ورود سرمایه به این بخش شد که در نهایت این موضوع منجر به فرسودگی تجهیزات و کاهش ظرفیت تولید شده است.

به گفته وی، مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت منابع ارزی، طولانی بودن نوبت تخصیص ارز واردات مواد مورد نیاز خطوط تولید، 
موانع و محدودیت‌های غیرکارشناسی سیستم داخلی ، تحریم‌ها و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی باعث شد بسیاری از صنایع نتوانند مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را به‌موقع تامین کنند.
 
نامی ادامه داد: رشد قیمت انرژی، حمل‌ونقل، مالیات‌ها و دستمزدها باعث بالا رفتن هزینه تمام‌شده محصولات صنعتی شد و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش یافت.
 
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی افزود:کاهش قدرت خرید کشاورزان بدلیل اقدامات غیرکارشناسی و غیر مسئولانه دولت در نرخ و زمان بازپرداخت محصولات  کشاورزی به کشاورزان و وضع مقررات خلق الساعه برای صادرات یا ممنوعیت صادرات، منجر به افت سفارش‌ها و کاهش تولید شد.

نامی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای ماشین آلات مدرن در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد، افزود: دولت حمایت یا تسهیلات خاصی در این خصوص ندارد و از طرفی با قیمت های فعلی محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان توان چنین کاری وجود ندارد.

این مقام مسئول گفت: ۵۰ درصد تراکتورهای فعال کشور فرسوده هستند که براین اساس ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزارتراکتور فرسوده هستند. همچنین در خصوص یگر ماشین های کشاورزی آمار و ارقام دقیقی را نمی توان اعلام کرد چراکه دولت در آن دخل و تصرف ندارد. براین اساس وضعیت در خصوص تراکتورهای فرسوده نسبت به ادوات بحرانی تر است.

 
