باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اکبر درویشی روز جمعه گفت: این فرد به اتهام فروش همزمان زمین و آپارتمان‌های متعلق به دیگران به ارزش پنج هزار میلیارد ریال در هفته جاری از سوی ماموران اداره آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

این مسوول در باره جزییات این پرونده توضیح داد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان پس از دریافت چنین پرونده‌ای، موضوع در دستور کارشان قرار دادند و با اقدامات فنی. حرفه‌ای و کسب اطلاعات دقیق موفق به شناسایی این متهم شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر گفت: این موضوع پس از سیر مراحل قانونی و دریافت مجوز‌های قضایی مورد پیگیری قرار گرفت و متهم از سوی ماموران اداره آگاهی شهرستان دستگیر و روانه زندان شد.

کلاهبردار حرفه‌ای زمین با تخلف پنج هزار میلیارد ریالی در نوشهر دستگیر شد

درویشی افزود: متهم به این کلاهبرداری در باز جویی‌های فنی به دریافت وجه بابت فروش همزمان تعدادی زمین و آپارتمان متعلق با دیگران به چند شهروند اعتراف کرد و در نهایت متواری می‌شد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران