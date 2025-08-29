فرمانده نیروی انتظامی نوشهر از شناسایی و دستگیری کلاهبردار پنج هزار میلیارد ریالی به بهانه فروش زمین و تعدادی آپارتمان مال غیردر این شهرستان غربی مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اکبر درویشی روز جمعه گفت: این فرد به اتهام فروش همزمان زمین و آپارتمان‌های متعلق به دیگران به ارزش پنج هزار میلیارد ریال در هفته جاری از سوی ماموران اداره آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
این مسوول در باره جزییات این پرونده توضیح داد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان پس از دریافت چنین پرونده‌ای، موضوع در دستور کارشان قرار دادند و با اقدامات فنی. حرفه‌ای و کسب اطلاعات دقیق موفق به شناسایی این متهم شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر گفت: این موضوع پس از سیر مراحل قانونی و دریافت مجوز‌های قضایی مورد پیگیری قرار گرفت و متهم از سوی ماموران اداره آگاهی شهرستان دستگیر و روانه زندان شد.

کلاهبردار حرفه‌ای زمین با تخلف پنج هزار میلیارد ریالی در نوشهر دستگیر شد

درویشی افزود: متهم به این کلاهبرداری در باز جویی‌های فنی به دریافت وجه بابت فروش همزمان تعدادی زمین و آپارتمان متعلق با دیگران به چند شهروند اعتراف کرد و در نهایت متواری می‌شد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران

