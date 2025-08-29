باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی روز جمعه در آیین افتتاح پروژه ۱۳۲ واحدی لاله علوی شهر مهاجران، گفت: شهرهای جدید کشور متولی اجرای ۱۴۱ هزار واحد پروژه اقدام نهضت ملی مسکن در ۱۹ شهر جدید هستند.
وی بیان کرد: سال گذشته، اخذ پروانه ساختمانی این طرح در شهرهای جدید، که اساس معرفی واحدها به سیستمهای بانکی و بانکهای عامل است، عملکرد خوبی در کشور نداشت. از ۱۴۱ هزار واحد، فقط برای ۸۵ هزار واحد پروانه اخذ شده بود، اما این عدد هماکنون به ۱۳۲ هزار واحد رسیده است.
معاون وزیر راه و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور ادامه داد: با اخذ این پروانهها، ۹۳ درصد پروژهها در اولویت قرار گرفته است.
ملکی عنوان کرد: میزان تسهیلات واحدهای اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید با تلاش و پیگیری وزیر راه و شهرسازی از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
وی یادآور شد: سال گذشته از مجموع ۱۴۱ هزار واحد طرح نهضت اقدام ملی مسکن شهرهای جدید، ۷۵ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شده بودند، اما این مهم هماکنون به ۱۰۰ هزار واحد رسیده است.
معاون وزیر راه و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور ادامه داد: استان مرکزی جزو استانهایی است که کمترین چالش را در زمینه تعاملات بانکی در اجرای این طرح دارد.
ملکی گفت: در شروع هر کاری اجرای فونداسیون مهم است که این آمار سال گذشته برای ۵۸ هزار واحد انجام شده بود، اما هماکنون به ۱۱۳ هزار واحد رسیده است.
وی اظهار کرد: توان اجرایی کار افزایش یافته و سعی شده در هفته دولت طرحهایی افتتاح شود که همه مباحث زیرساختی و روبنایی آن انجام شده است.
معاون وزیر راه و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور اضافه کرد: در مجموع ۳۳۲ طرح روبنایی و زیربنایی با ۹۳ هزار میلیارد ریال در دست اجرا است.
ملکی عنوان کرد: همچنین ۷۰ مدرسه با ۸۸۰ کلاس و اعتبار ۴۶ هزار میلیارد ریال نیز در شهرهای جدید کشور در حال ساخت است.
وی تصریح کرد: برای شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران نیز آمادگی ساخت مدرسه در صورتیکه اداره نوسازی مدارس بخشی از اعتبار را تامین کند، وجود دارد.
پروژه اقدام ملی مسکن لاله علوی شهر مهاجران شامل ۲۹۹ واحد در ۱۸ بلوک با ۳۸ هزار متر مربع وسعت است که ۱۳۲ واحد آن در فاز نخست به بهرهبرداری رسید.
مابقی واحدهای این طرح نیز طی ۲ مرحله تا پایان سال تکمیل و به متقاضیان تحویل میشود.