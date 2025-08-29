باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امروزه دسترسی به اینترنت پرسرعت، شبکههای ارتباطی پایدار و خدمات نوین مخابراتی نهتنها یک نیاز عمومی، بلکه جزو حقوق اولیه شهروندی و شرط اصلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود.
افتتاح ۸۱ پروژه مخابراتی و ارتباطی با اعتبار ۲۳۵ میلیارد تومان در لرستان
مهندس نبیالله شمسیفر" مدیر مخابرات منطقه لرستان در تشریح افتتاح این پروژهها با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۸۱ پروژه مخابراتی و ارتباطی با اعتبار ۲۳۵ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسید.
صدای توسعه از دل کوهستان؛ طرحهای مخابراتی در لرستان به ثمر نشست
مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: ۱۰ پروژه مخابراتی در این شهرستان با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان افتتاح شد که مربوط به حوزه توسعه شبکه تلفن همراه و حوزه شبکههای فیبر نوری است.
در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۱۰ پروژه مخابراتی و ارتباطی با حضور دکتر کاظمی ریاست مجمع نمایندگان استان لرستان و نماینده مردم شریف شهرستانهای پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، دکتر شاه آبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مهندس شمسی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
وی تصریح کرد: ۱۰ پروژه از این تعداد، در شهرستان پلدختر با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان افتتاح شد که ۹ پروژه از این تعداد مربوط به حوزه توسعه شبکه تلفن همراه و یک پروژه در حوزه شبکههای فیبر نوری است.
مدیر مخابرات لرستان گفت: با بهرهبرداری از این طرحها مشکل فیبر هوایی شهر سراب حمام، روستاهای پران پرویز و پاعلم برطرف شد که رفع این معضل مطالبه مردم منطقه بود و با اجرای آن پایداری بیشتر و کیفیت بهتری در سطح شبکه مخابراتی ایجاد میشود.
وی خاطرنشان کرد: سه پروژه دیگر نیز در شهرستان معمولان با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
شمسی فر یادآور شد: این پروژهها در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری شهری در معمولان و ۲ پروژه روستایی در روستاهای کوگان بر آفتاب و بن لار در حوزه همراه اول افتتاح شد.
توسعه اقتصادی و اشتغال
اقتصاد دیجیتال امروز بدون زیرساختهای مخابراتی عملاً معنا ندارد. بسیاری از کسبوکارهای نوپا (استارتاپها)، تجارتهای اینترنتی، و حتی صنایع سنتی برای رقابت و بقا نیازمند ارتباط پایدار و سریع هستند.
استان لرستان با نرخ بیکاری بالا و جوانان تحصیلکرده، میتواند از این طریق زمینههای اشتغال جدید و پایدار را فراهم کند. تقویت شبکههای مخابراتی، شرایط را برای دورکاری، فروش آنلاین محصولات محلی، و جذب سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات فراهم میکند.
عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال
محرومیت ارتباطی یکی از چالشهای اصلی مناطق کمترتوسعهیافته است. بسیاری از روستاها و مناطق کوهستانی لرستان هنوز با ضعف پوشش شبکه و اینترنت مواجهاند. افتتاح طرحهای جدید مخابراتی میتواند شکاف دیجیتال بین شهرها و روستاها را کاهش داده و عدالت ارتباطی را محقق کند. این امر نهتنها به بهبود کیفیت زندگی روستاییان میانجامد، بلکه مانع مهاجرت بیرویه به شهرها نیز خواهد شد.
ارتقای خدمات عمومی و حکمرانی هوشمند
دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری، مستلزم دسترسی به اینترنت پایدار است. مردم لرستان برای استفاده از خدماتی، چون ثبتنامهای اینترنتی، خدمات بانکی، بیمهای و آموزشی نیازمند شبکههای پرسرعت و مطمئن هستند.
گسترش زیرساخت مخابراتی، بستر اجرای حکمرانی هوشمند و تسهیل خدمات عمومی را در این استان فراهم میسازد.
تقویت آموزش و بهداشت
با گسترش آموزش مجازی و تلهمدیسین (پزشکی از راه دور)، اهمیت ارتباطات دیجیتال دوچندان شده است. در لرستان که بخشی از مناطق آن از مراکز آموزشی و درمانی پیشرفته فاصله دارند، توسعه مخابرات میتواند نقش حیاتی در ارتقای سطح سواد، کیفیت آموزش و دسترسی به خدمات بهداشتی داشته باشد.
امنیت و مدیریت بحران
لرستان استانی زلزلهخیز و حادثهپذیر است. در مواقع بحران، وجود شبکههای ارتباطی پایدار برای مدیریت و هماهنگی امدادرسانی ضروری است. افتتاح طرحهای مخابراتی جدید، ضریب امنیت و تابآوری استان در برابر بحرانها را افزایش میدهد.
افتتاح طرحهای مخابراتی در لرستان صرفاً یک پروژه عمرانی یا فنی نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای توسعه همهجانبه استان است. این طرحها میتوانند بستر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، ارتقای خدمات عمومی و تقویت امنیت ملی را فراهم آورند. از این رو، تسریع در اجرای چنین پروژههایی و رفع موانع توسعه مخابرات در استان باید در اولویت سیاستگذاران و مدیران قرار گیرد.