باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در بازدیدی از ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل، گفت: بابل شهری بزرگ با ورزش‌دوستان پرتعداد است که آن را در تمامی رویداد‌های ورزشی چه در حوزه فوتبال و چه در رشته‌های مختلف مانند کشتی، پینگ پنگ و تکواندو نشان دادند

او با بیان اینکه اجرای فاز دوم اجرای سکوی ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل در دستور کار وزارت ورزش و اداره کل ورزش مازندران است، افزود: در بحث سکو و افزایش ظریفت تماشاگران ورزشگاه شهدای هفتم تیر دوستان پیشنهاداتی داشتند که ارائه دادند، ما هم می‌توانیم با کمک منابع اداره کل و همچنین انتقال برخی امکانتی که در شرکت توسعه وزارت ورزش داریم کمک شایانی به اجرا و تکمیل پروژه افزایش ظرفیت این ورزشگاه کنیم که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

هاشمی با ابراز همدردی جهت در گذشت جهان پهلوان امام علی حبیبی، اسطوره کشتی جهان، گفت: هدف از سفر به بابل در جهت حضور در مراسم اسطوره کشتی جهان مرحوم امامعلی حبیبی بود، فردی که هم در گود کشتی و هم خارج از گود مرام پهلوانی را سرلوحه کارش قرار می‌داد که حتی چندین نسل بعد از اتمام دوره حرفه‌ای اش علاقه‌مند به منش و کردارش بودند و این علاقه را در روز گذشته که مراسم تشییع و بدرقه پیکرش به آرامگاه ابدی‌اش بود به خوبی نشان دادند.

او با اشاره به بهره‌برداری از ۳۰۰ پروژه ورزشی در هفته دولت، افزود: با توجه به همه منابع محدودی که کشور دارد ولی خوشبختانه توانستیم در همین مدت اندک از ۳۰۰ پروژه ورزشی بهره‌برداری کنیم که انشالله این تعداد تا پایان سال به دو برابر یعنی ۶۰۰ پروژه خواهد رسید و قطعا سهم بابل آنقدری خواهد بود که توجه بیشتری به آن داشته باشیم.