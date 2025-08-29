باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت که هفته‌های آینده یک «فرصت» برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌دهد.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که تروئیکای اروپایی ضرب‌الاجل ۳۰ روزه‌ای را برای بازگشت تحریم‌ها به جریان انداختند.

کالاس به خبرنگاران گفت: «ما با این ۳۰ روز وارد یک فاز جدید می‌شویم که به ما این فرصت را نیز می‌دهد تا واقعاً راه‌های دیپلماتیک برای یافتن یک راه‌حل بیابیم.»

او افزود: «ما این ۳۰ روز را داریم تا مسائل را حل و فصل کنیم.»

فرانسه، انگلیس و آلمان روز پنجشنبه مکانیزمی را به راه انداختند که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات مربوط به برنامه هسته‌ای خود که یک دهه پیش توافق شده بود، می‌تواند طی ۳۰ روز تحریم‌های سازمان ملل را علیه این کشور اعمال مجدد کند.

این اقدام پس از هفته‌ها هشدار درباره ادعای نقض توافق سال ۲۰۱۵ ایران با قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای آن صورت گرفت. تحریم‌ها تحت این توافق معلق شده بودند.

ایران هشدار داد که به این اقدام «پاسخ مناسب» خواهد داد؛ اقدامی که خطر پایان دادن به پایدارترین تلاش دیپلماتیک سال‌های اخیر برای یافتن یک راه‌حل صلح‌آمیز برای موضوع هسته‌ای ایران را به همراه دارد.

اما سازمان ملل نیز گفته است که ۳۰ روز آینده نشان‌دهنده یک «فرصت» برای دستیابی به یک توافق جدید است.

«ژان-نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که «تشدید برنامه هسته‌ای ایران نباید بیشتر از این پیش برود»، اما تأکید کرد که این حرکت «به معنای پایان دیپلماسی نیست.»

منبع: رویترز