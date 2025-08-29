«کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید ۳۰ روز آینده برای یافتن راه‌حل برنامه هسته‌ای ایران کلیدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت که هفته‌های آینده یک «فرصت» برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌دهد. 

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که تروئیکای اروپایی ضرب‌الاجل ۳۰ روزه‌ای را برای بازگشت تحریم‌ها به جریان انداختند.

کالاس به خبرنگاران گفت: «ما با این ۳۰ روز وارد یک فاز جدید می‌شویم که به ما این فرصت را نیز می‌دهد تا واقعاً راه‌های دیپلماتیک برای یافتن یک راه‌حل بیابیم.»

او افزود: «ما این ۳۰ روز را داریم تا مسائل را حل و فصل کنیم.»

فرانسه، انگلیس و آلمان روز پنجشنبه مکانیزمی را به راه انداختند که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات مربوط به برنامه هسته‌ای خود که یک دهه پیش توافق شده بود، می‌تواند طی ۳۰ روز تحریم‌های سازمان ملل را علیه این کشور اعمال مجدد کند.

این اقدام پس از هفته‌ها هشدار درباره ادعای نقض توافق سال ۲۰۱۵ ایران با قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای آن صورت گرفت. تحریم‌ها تحت این توافق معلق شده بودند.

ایران هشدار داد که به این اقدام «پاسخ مناسب» خواهد داد؛ اقدامی که خطر پایان دادن به پایدارترین تلاش دیپلماتیک سال‌های اخیر برای یافتن یک راه‌حل صلح‌آمیز برای موضوع هسته‌ای ایران را به همراه دارد.

اما سازمان ملل نیز گفته است که ۳۰ روز آینده نشان‌دهنده یک «فرصت» برای دستیابی به یک توافق جدید است.

«ژان-نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که «تشدید برنامه هسته‌ای ایران نباید بیشتر از این پیش برود»، اما تأکید کرد که این حرکت «به معنای پایان دیپلماسی نیست.»

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم ایران ، برنامه هسته ای ، اتحادیه اروپا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
غلط اضافه کردن..یک قدم عقب نمیکشیم..پدرتونم درمیاریم..
شب دراز است.. قلندر بیدار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدواریم اروپا از خر شیطان پیاده شود و دنباله رو شیطان نباشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدوارم ایران فریب این اروپاییان رو نخوره .
آقایان جاسوسان آژانس رو از کشور بیرون کنید.
باید هر چه زودتر هسته‌ای بشیم ما سلاح هسته‌ای می‌خوایم برای بازدارندگی از حمله دشمن
قوه قضاییه بیدار شو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
از اول تا آخرتان حیوانی بیش نیستید. کسانی که برایتان جان هیچ موجودی جز خودتان مهم نیست. حیواناتی که به زبان انسان ها حرف می زنند. قشنگ می پوشند و قشنگ حرف می زنند و ....اما درندگان در برابرشان شرمنده اند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بابا جان
مرگ یکبار
شیون هم یکبار
خلاص
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دوباره باج خواهی دوباره گفتگو.... تا کی و کجا؟!!!
تو رو خدا بذارید تموم بشه، این آخرین ابزار فشار رو از دست اونها بگیرید، بالاتر از سیاهی رنگ جنگ و تهاجم بیشرفانه و شهادت بیش از ۱۰۰۰ نفر از عزیزان ملت و اون همه خسارت مادی ،نیست دیگه...بذارید اعمال کنند و دیگه ابزاری نداشته باشند!!! شما مردم و راضی نگه دارید با پشتیبانی و همراهی مردم فشار خارجی کم تاثیر میشه و ان شا الله از چاه ویل برجام بی فرجام خارج میشیم...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تسلیم هرگز
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این دور باطل همچنان ادامه دارد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باشه هرکجا هستی بگو بیام
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خانم کالاس !
پس سعی کنید توی این 30 روز ، عقل هاتونو بگذارید
روی هم و اینقدر حرفهای ضد حقوق بشری نزنید !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سخنان این مسئول اروپا را اوج ریاکاری سیاسی می دانم. وزارت امور خارجه به کارهای خودش با اروپا بپردازد، اما مسئولین داخلی در دولت و بویژه مجلس باید بدون فوت وقت و با بصیرت نسبت به زمان، مصوبات لازم جهت اقدامات متقابل را در صحن مجلس مورد شور و تصویب قرار دهند. خروج از حالت انفعال سیاست خارجی از هر چیزی در حال حاضر واجب تر است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۴۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
هدف اینها با این شل کن صفت کن ها نابودی ایرانه و هیچ موقع پایان نداره
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
برو گم شو.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باشه
۱
۷
پاسخ دادن
