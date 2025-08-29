باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان، قائم مقام وزیر کشور امروز -جمعه هفتم شهریورماه- درباره اقدامات انجامشده این معاونت در طول عمر یک ساله دولت چهاردهم، گفت: در حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور، موضوعاتی نظیر امنیت کشور، مسائل مرزی، انتظامی و برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع) در دستور کار است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بیانداشت: در موضوعات امنیتی که مهمترین شأن وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، اطمینان از امنیت داخلی از جایگاه ویژهای برخوردار است و این موضوع در جلسات شورای امنیت کشور که طبق قانون هر دو هفته یکبار برگزار میشود، بهطور جدی پیگیری میشود. در طول یک سال گذشته بیش از ۴۰ جلسه شورای امنیت کشور برگزار شده است.
وی تصریحکرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، شورای امنیت کشور بهطور منظم یک روز در میان تشکیل جلسه داد و ۶ نشست با بیش از ۷۰ مصوبه در این مدت برگزار شد که نقش مهمی در ایجاد امنیت پایدار در داخل کشور ایفا کرد.
پورجمشیدیان، یکی از مهمترین مصوبات را تقویت پُستهای ایست و بازرسی با همکاری بسیج در سراسر کشور عنوان کرد و یادآور شد: همچنین در موضوعات امنیتی، اطمینان از امنیت اماکن دارای طبقهبندی و مراسمهای مهم نظیر سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نیمه شعبان، ایام محرم و اربعین امام حسین (ع) از جمله اولویتها بود که بدون کوچکترین مشکل امنیتی برگزار شد.
معاون وزیر کشور، درباره امنیت مرزها که بهطور ویژه پیگیری و جلسات متعددی در وزارت کشور و استانهای مرزی برای توسعه امنیت، اقتصاد و اشتغال مرزنشینان برگزار شد، گفت: در این زمینه اقداماتی همچون راهاندازی مرز ریلی شلمچه و مرز دریایی دیر در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت.
وی یادآور شد: مسائل مربوط به انسداد مرزها، توسعه پاسگاههای مرزی، اطمینان از سلامت مرزها و رسیدگی به وضعیت گذرنامه نیز بهطور جدی دنبال شد.
پورجمشیدیان، یکی دیگر از اقدامات مهم دیگر در یک سال گذشته وزارت کشور را تامین اعتبار و پرداخت خسارتهای ناشی از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بهویژه در استان سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: بخش اعظم آن با دستور دولت و پیگیری وزارت کشور پرداخت شد. همچنین در دوران جنگ ۱۲ روزه، کمیته امنیت و خدمات عمومی مصوب هیات دولت با مسئولیت وزارت کشور راهبری شد که نقش موثری در تامین امنیت و مسائل اقتصادی، بهداشت، درمان و سایر حوزهها داشت.
پورجمشیدیان دیپلماسی امنیتی با همسایگان و کشورهای منطقه را از اولویتهای این نهاد در یک سال گذشته عنوان کرد و گفت: در این مدت جلسات متعددی با ترکیه، عراق، قطر، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار شد که تاثیر بسزایی در ایجاد امنیت و همکاریهای مشترک ایفا کرد.
رشد ۴ درصدی زائران اربعین
وی با اشاره به مدیریت ستاد مرکزی اربعین به عنوان یکی از مهمترین مسئولیتهای معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، تصریح کرد: در این راستا بیش از ۲۰ جلسه در وزارت کشور و ۱۲ جلسه با استانهای مرزی و نیز نشستی سه جانبه بین وزرای کشور ایران، عراق و پاکستان برگزار شد و امسال یکی از منظمترین و باشکوهترین مراسمهای اربعین با حضور بیش از سهمیلیون و ۸۰۰ هزار زائر برگزار شد که چهار درصد بیشتر از سال گذشته بود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشانکرد: این مراسم با کمترین مشکل امنیتی و مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، بهعنوان سفری آسان، ایمن، ارزان و عزتمند برگزار شد.
منبع: وزارت کشور