باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین ساجدی‌نیا در مراسم افتتاح طرح‌های مدیریت بحران مازندران در ساری با اشاره به اینکه مازندران به دلیل شرایط آب و هوایی در معرض سیلاب، رانش و مخاطرات دیگر طبیعی قرار دارد، گفت: تقویت زیرساخت‌ها و بازسازی آنها برای پیشگیری از این حوادث نقش ویژه و موثری دارد.

ساجدی‌نیا با اشاره به سیاست استاندار در افتتاح کامل و صددرصدی پروژه‌های استان اظهار کرد: استان مازندران با مدیریت استاندار توانسته پروژه‌های متوقف‌شده و نیمه‌تمام را به سرانجام برساند و امروز شاهد شرایطی مطلوب در حوزه زیرساخت‌های مدیریت بحران هستیم.

معاون وزیر کشور افزود: استاندار مازندران با ارتباطات مؤثر و پیگیری‌های جدی در سطح کشور، موفق به جذب اعتبارات قابل توجهی در حوزه مدیریت بحران شد؛ به‌گونه‌ای که این استان پس از سیستان و بلوچستان در جایگاه دوم جذب بودجه مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین با اشاره به شرایط ویژه استان در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کرد: در دوران جنگ تحمیلی شاهد ازدحام جمعیت و افزایش مسافر در استان بودیم که نگرانی‌هایی جدی در حوزه مدیریت بحران و امنیت ایجاد کرده بود؛ اما با درایت، مدیریت میدانی و حضور مستمر استاندار مازندران، شرایط بسیار مطلوبی رقم خورد و کوچک‌ترین مشکلی برای استان پیش نیامد.

