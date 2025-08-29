مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، گفت: هر کد ملی می‌تواند تا ۱۵ عدد مسکوک طلا خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مصطفی قمری‌وفا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در تدام تمهیدات بانک مرکزی به منظور تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار طلا، نخستین مرحله برنامه پیش‌فروش قطعی یک میلیون انواع قطعه سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب سه قطعه تمام، پنج قطعه نیم و هفت قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

وی افزود: برنامه پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسید‌های بعدی ۳۰ دی ماه، ۳۰ بهمن‌ماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

قمری وفا ادامه‌داد: در مرحله نخست از طرح پیش‌فروش در ۱۷ شهریور، واجد امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطه‌گری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود.

قمری وفا تاکید کرد: متقاضیان باید پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله ارز و طلا به نشانی www.ice.ir اقدام کنند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روز‌های ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور انجام شود.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کاش قیمت و شرایط را اعلام می‌کردید همچنین زمان تحویل دادن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
از کجا بیاریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۵:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باکدوم پول وبودجه...!؟لابدفقط سرمایه دارها...!؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
برا پولدارها طرح خوبیه
ما اگر بتونیم یکی دو تا ربع فقط میتوانیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
همش کشکه اقتصاد داغون شده
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سکه پارسیان هم نمیتونیم بخریم چه برسه به ۱۵ سکه!!! بگیرین واسه خودتون. بیا کارت ملیمو میدم برو مال منم واسه خودت بگیر
۱
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دلالی را رواج ندهید عزیزان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ما که میتونیم
