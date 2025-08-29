باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، ۵۸۸ واحد صنعتی جدید و ۱۳۴ واحد بازفعالشده در شهرکهای صنعتی کشور امروز -جمعه ۷ شهریور- بهصورت نمادین از طریق ویدئوکنفرانس توسط رئیسجمهور و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی شمسآباد افتتاح شد.
در این آیین، رئیسجمهور بهصورت ویدئوکنفرانسی دستور بهرهبرداری از واحدهای صنعتی در استانهای مختلف کشور را صادر کرد. با افتتاح این واحدها، زمینه اشتغال مستقیم هزاران نفر فراهم شده و بخشی از ظرفیتهای تولیدی کشور که به دلیل مشکلات مختلف غیرفعال مانده بود، دوباره به چرخه تولید بازگشت.
به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای بازفعالشده عمدتاً در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار دارند که با رفع موانع تولید، تأمین مواد اولیه و حمایتهای مالی و بانکی دوباره احیا شدند.
این پروژهها بخشی از برنامه دولت برای توسعه صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی کشور به شمار میروند و در قالب طرحهای هفته دولت در سراسر کشور به بهرهبرداری رسیدند.