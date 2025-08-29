باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از توزیع یک تن مرغ منجمد در فروشگاههای عرضه مرغ سوادکوه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها در سطح شهرستان صورت گرفته است.
او با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار، افزود: کارشناسان بازرسی سازمان جهاد کشاورزی به صورت روزانه واحدهای صنفی مرغفروشی را مورد بازرسی قرار میدهند که هدف از این بازرسیها، اطمینان از رعایت قیمتهای مصوب و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی است.
مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی یا عدم رعایت قیمتهای مصوب، مراتب را به واحد بازرسی جهاد کشاورزی سوادکوه اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.