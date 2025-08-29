سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی، استقلال و «اعتبار» سه کشور اروپایی به‌عنوان «طرف‌های مذاکراتی» را زیر سوال برد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی درشبکه ایکس با زیر سوال بردن استقلال و «اعتبار» سه کشور اروپایی بعنوان «طرف‌های مذاکراتی»، نوشت: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ترجمان مفهوم «شریک مذاکراتی معتبر» درنظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد است که به‌موجب آن زور موجد حق است و «ناقض بزرگ» قواعد بازی را دیکته می‌کند.

وی افزود: تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه برمبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه همانطور که مارکو روبیو در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۸ اوت اعتراف کرده است، بر مبنای دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا وفق یادداشت ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ است، طرفی که عضو برجام نیست، بزرگترین ناقض و تخریب‌کننده برجام بوده واز ۲۰۱۸ به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شد و موجب شکل‌گیری زنجیره‌ای ازحوادث نامطلوب تا به امروز شده است.

بیانیه وزارت امور خارجه در واکنش به اعلان غیرقانونی سه کشور اروپایی به شورای امنیت در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه
وزیر خارجه آمریکا با توهین، اروپا را مجبور به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد
در تماس تلفنی مسئولان اروپایی؛
عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا توان ادامه کمک‌های سخاوتمندانه به اوکراین را ندارد.
اتحادیه اروپا بخشی از کمک مالی به اوکراین را قطع کرد.
اعتراف زلنسکی: اروپا بدون حمایت آمریکا توانایی کمک به اوکراین را ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار حق ندارد به اوکراین جنایتکار کمک و حمایت کند.
ناتو جنایتکار حق ندارد به اوکراین جنایتکار کمک و حمایت کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
همینطور که ما حق بازرسی از مراکز نظامی هسته ای کنترل در کشور آنها رو نداریم و رژیم صهیونیستی هم اجازه به بازرسان آنان رو نمی ده و بعد خیانت گروسی چرا باید به دشمنان خودمون اجازه بازرسی داده بشه . اتفاقا بعد این خیانت اتفاق حتی ذره ای نباید اجازه بازدید به حریم هسته ای بازرسی کنترل توسط دشمنان داده بشه .
Iran (Islamic Republic of)
اروپا جنایتکار از سال 2015 تاکنون در اجرای تعهدات برجامی کوتاهی کرده است
۱۶:۲۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار از سال 2015 تاکنون در اجرای تعهدات برجامی کوتاهی کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط از 18 مهر ماه سال 1402 تاکنون عامل اصلی جنگ اسرائیل و غزه بوده است.

افزایش آمار شهدای غزه به 62 هزار و 980 نفر/ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، باکو، ترکیه و برخی کشورهای عربی شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار از سال 2015 تاکنون تمام تعهدات خود را نقض کرده است.
فعال سازی مکانیسم ماشه اقدامی بی اساس است/اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون در اجرای تعهدات برجامی کوتاهی کرد.
تروئیکای اروپایی هنوز به تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی، دخالت و مداخله در امور داخلی ایران است و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپایی‌ها در پاره‌کردن برجام راه آمریکایی‌ها را در پیش گرفته‌اند
اروپایی‌ها در پاره‌کردن برجام راه آمریکایی‌ها را در پیش گرفته‌اند، آمریکایی‌ها برجام را در عمل پاره کردند اما طرف اروپایی با نادیده‌گرفتن تعهدات خودشان و فعال‌کردن مکانیسم ماشه ملت ایران را گروگان گرفته‌اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
طرح خروج فوری ایران از NPT در دستور کار مجلس؛ هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و این در حالی است که متأسفانه مجلس هنوز هم از جنگ 12 روزه درس عبرت نگرفته است و همه جانبه باز هم با آژانس خیانتکار همکاری کرده است و همکاری می کند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر سپاه نبود اسرائیل اکنون در تهران بود.
اگر موشک نبود اسرائیل اکنون در تهران بود.
Iran (Islamic Republic of)
اروپا جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که نوکر آمریکا جنایتکار است و هم از آمریکا جنایتکار دستور می گیرد.
۱۶:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که نوکر آمریکا جنایتکار است و هم از آمریکا جنایتکار دستور می گیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بجای خسارت به ایران و ایرانی طلبکار و طلبکار و طلبکارند
این دنیای وحشی غرب وحشی و دارندگان سلاح اتمی است
سازمانهای جهانی هم که دست نشانده و گیج گیج
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آمریکایی‌ها در عمل توافق هسته‌ای را پاره کردند و امروز اروپایی‌ها نیز با نادیده گرفتن تعهدات خود و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ملت ایران را گروگان گرفته‌اند.
Iran (Islamic Republic of)
اروپا جنایتکار در جهت نوکری استکبار جهانی گام برمی‌دارد
۱۴:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار در جهت نوکری استکبار جهانی گام برمی‌دارد
Iran (Islamic Republic of)
تنگه هرمز را ببندید از آن پی تی خارج شوید بمب اتم را بسازید اگر می خواهید به کشور خیانت نکنید
۱۳:۰۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
تنگه هرمز را ببندید از آن پی تی خارج شوید بمب اتم را بسازید اگر می خواهید به کشور خیانت نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
چقدر تو حرف میزنی ، بخدا اگه بدونی اصلا ان پی تی چی هست فقط یه چیزی شنیدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سفرای هرسه اخراج بکنید بغیراز جاسوسی کاری انجام نمیدهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ملت ایران از سال 1332 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که هرگز در برابر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مزدورانشان تسلیم نخواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ملت ایران از سال 1332 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که هرگز در برابر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مزدورانشان تسلیم نخواهد شد
