باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی درشبکه ایکس با زیر سوال بردن استقلال و «اعتبار» سه کشور اروپایی بعنوان «طرف‌های مذاکراتی»، نوشت: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ترجمان مفهوم «شریک مذاکراتی معتبر» درنظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد است که به‌موجب آن زور موجد حق است و «ناقض بزرگ» قواعد بازی را دیکته می‌کند.

وی افزود: تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه برمبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه همانطور که مارکو روبیو در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۸ اوت اعتراف کرده است، بر مبنای دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا وفق یادداشت ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ است، طرفی که عضو برجام نیست، بزرگترین ناقض و تخریب‌کننده برجام بوده واز ۲۰۱۸ به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شد و موجب شکل‌گیری زنجیره‌ای ازحوادث نامطلوب تا به امروز شده است.