چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0634\u0639\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0627\u0644\u0631\u0636\u0627\u060c \u0647\u0645 \u062d\u0627\u0641\u0638 \u06a9\u0644 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0648 \u0647\u0645 \u0633\u0628\u0632\u067e\u0648\u0634 \u0647\u0648\u0627 \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f. \u062f\u0647\u0647 \u0647\u0634\u062a\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062c\u0627\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n