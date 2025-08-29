باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

مهدی شعبانی از نیرو‌های یگان هوافضای سپاه، چهارمین شهید حافظ قرآن کریم در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید مهدی شعبانی هم خادم الرضا، هم حافظ کل قرآن کریم و هم سبزپوش هوا و فضای سپاه بود. دهه هشتادی که برای دفاع از ایران، در دفاع مقدس ۱۲ روزه جانش را تقدیم کرد.

 

مطالب مرتبط
چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

آغاز شناسایی مکان‌های رویداد جنگ ۱۲ روزه برای نصب المان

چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است

چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

گزارش تکان‌دهنده و وحشتناک، اما بی‌نتیجه از جنایات اسرائیل در سازمان ملل! + فیلم

چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

جنگی که برای صهیونیست‌ها گران تمام شد + فیلم

چهارمین شهید حافظ قرآن دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
young journalists club

خودکشی آمریکا پس از همراهی با رژیم اسرائیل در جنگ با ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۵۴۹

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۴۸۵

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۳۵۳

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۳۳۷

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۳۳۰

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.