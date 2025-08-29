باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرهاد زندی روز جمعه گفت: در جریان پایشهای دورهای یگان حفاظت از پتشاپها و آکواریوم فروشیهای سطح شهر تهران، یک واحد متخلف که در زمینه خرید و فروش گونههای غیرمجاز و سایتیسی فعالیت داشت، شناسایی شد.
وی اظهار کرد: در بازرسی از این واحد، گونههای غیرمجاز شامل چهار رتیل، دو عقرب، دو مار پیتون، دو گکو، دو مارمولک خارجی، ۱۶ لاک پشت و ۱۲ ایگوانا کشف و جمعآوری شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: گونههای مکشوفه به مراکز نگهداری مجاز منتقل شده و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است که از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
زندی با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه حیاتوحش در استان تهران اضافه کرد: عرضه و خرید و فروش گونههای غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و سلامت عمومی است و یگان حفاظت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.
پایش مستمر صنایع بزرگ استان تهران برای ارتقای شاخصهای زیست محیطی
سرپرست اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران نیز از تداوم نظارتهای روزانه بر صنایع بزرگ و آلایندههای شاخص استان با هدف ارتقای وضعیت زیست محیطی خبر داد.
رضا فدایی با تاکید بر اجرای پایشهای هدفمند در سطح شهرستانهای استان گفت: این پایشها بر اساس اولویتبندی منابع آلاینده و با همکاری کارشناسان محیط زیست شهرستانها و دستگاههای مرتبط به صورت مستمر انجام میشود.
وی با اشاره به اقدامات در دست اجرا افزود: تکمیل و ارتقای سیستمهای کنترل آلایندههای هوا، توسعه سامانههای پایش آنلاین و بهبود تصفیهخانههای فاضلاب صنعتی از جمله برنامههای اصلی است و در این راستا بازچرخانی پساب تصفیه شده و گسترش فضای سبز در صنایع و شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال میشود.
سرپرست اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: این اقدامات با هدف کاهش اثرات آلایندهها و بهبود کیفیت محیط زیست شهری و صنعتی در حال پیگیری است و نظارتها به طور منظم ادامه خواهد داشت.
موافقت مشروط با احداث شهرک صنعتی خاوران در جنوب شرق تهران
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران از موافقت مشروط کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی با اجرای طرح احداث شهرک صنعتی خاوران خبر داد.
فاطمه اکبرپور یا اعلام این خبر گفت: در جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی که با حضور نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی تهران و مشاور طرح برگزار شد، ابعاد مختلف زیست محیطی پروژه از جمله مدیریت پساب و فاضلاب، مصرف آب، دفع پسماندها، کنترل انتشار آلایندههای هوا و جانمایی صنایع انتقالی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: اعضای کمیته ضمن تاکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی و پیشبینی تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه، با اجرای این طرح به صورت مشروط موافقت کردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته، صدور مجوز نهایی منوط به انتقال صرفا صنایع ردههای یک و دو انتقالی از تهران، احداث و بهرهبرداری از تصفیه خانه فاضلاب پیش از استقرار واحدها، ایجاد زیرساختهای جمعآوری و مدیریت اصولی پسماندهای عادی و ویژه، استقرار ایستگاه سنجش آلودگی هوا و رعایت کامل حرایم قانونی خواهد بود.
اکبرپور یادآور شد: اجرای این پروژه باید با رویکرد توسعه پایدار و تلفیق الزامات زیست محیطی با اهداف صنعتی انجام شود. عملیاتی شدن شهرک صنعتی خاوران علاوه بر ایجاد ظرفیتهای اقتصادی و اشتغالزایی، میتواند در بهبود شرایط زیست محیطی، ساماندهی منطقه و کاهش معضلات اجتماعی جنوب شرق تهران نقش موثری ایفا کند.
منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران