باشگاه خبرنگاران جوان - سید یحیی سلیمانی، نماینده مردم شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان جلگه و بخش سرولایت در مجلس شورای اسلامی، با حضور در شهر بار، ضمن دیدار با امام‌جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بار، به بررسی مسائل و مطالبات شهروندان پرداخت تا گام‌های عملی در مسیر رفع دغدغه‌های مردم برداشته شود. در این جلسه موضوعاتی از جمله ارتقای جایگاه شهر بار، احداث سالن ورزشی، مشکلات شبکه توزیع آب و تاسیسات فرسوده آبرسانی، بهسازی جاده دسترسی به آبشار بار، تخصیص بودجه جهت احداث و بازسازی سالن ورزشی، تکمیل محور ارتباطی فیروزه–بار و همچنین نبود کتابخانه عمومی در این شهر مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم نیشابور بزرگ در این نشست ضمن پیگیری مطالبات اهالی، طی تماس با رئیس اداره راه نیشابور، موضوع بهسازی مسیر فیروزه–بار را مورد تأکید قرار داد و همچنین در گفت‌و‌گو با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور، دستور تسریع در رفع مشکلات مربوط به شبکه توزیع آب و نوسازی تأسیسات فرسوده آبرسانی این منطقه را خواستار شد.

شهردار، شهر بار نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از خدمات انجام‌شده در سطح شهر، اعلام کرد که با تخصیص اعتبارات از نماینده مردم نیشابور بزرگ، و دریافت ۷۰ تن قیر، درصد زیادی از معابر این شهر آسفالت شده است. وی از حمایت‌ها و همراهی نماینده مردم در جهت توسعه و عمران شهر بار تقدیر و تشکر کرد. بازدید میدانی از روند آسفالت معابر، روند احداث سالن ورزشی، بررسی خدمات انجام‌ شده و گفت‌وگوی مستقیم با اهالی و معتمدین شهر بار جهت شنیدن مشکلات و پاسخ به مطالبات شهروندان، از دیگر برنامه‌های سید یحیی سلیمانی در سفر به این شهر بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

