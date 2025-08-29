باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سخنگوی دولت انگلیس روز جمعه گفت که از نمایندگان رژیم اسرائیل برای حضور در یک نمایشگاه بزرگ تسلیحات لندن در ماه آینده دعوت نخواهد شد. این اقدام در پی وخیمتر شدن روابط دیپلماتیک بین انگلیس و اسرائیل بر سر درگیری غزه صورت میگیرد.
یک بیانیه وزارت دفاع که ایمیل آن برای خبرگزاری فرانسه (AFP) ارسال شد، گفت: «ما میتوانیم تأیید کنیم که هیچ هیئت اسرائیلی به نمایشگاه DSEI UK ۲۰۲۵ در سپتامبر دعوت نخواهد شد.»
شرکتهای نظامی اسرائیل همچنان مجاز به حضور در این رویداد دوسالانه خواهند بود. اما اسرائیل این اقدام را «تبعیضآمیز» محکوم کرد.
دولت نخستوزیر «کی یر استارمر» در ماههای اخیر، پروانههای صادرات سلاح به اسرائیل برای استفاده در غزه را معلق کرده، مذاکرات تجارت آزاد با اسرائیل را متوقف کرده و دو وزیر راستگرای افراطی اسرائیل را در اعتراض به نحوه اجرای جنگ توسط اسرائیل تحریم کرده است.
این بیانیه دولت انگلیس افزود: «تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر عملیات نظامی خود در غزه اشتباه است.»
و اضافه کرد: «باید یک راهحل دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ فوراً وجود داشته باشد، که شامل آتشبس فوری، بازگشت گروگانها و افزایش کمکهای بشردوستانه به مردم غزه شود.»
وزارت جنگ اسرائیل به این ممنوعیت به شدت واکنش نشان داد.
یک بیانیه وزارت جنگ اسرائیل گفت: «این محدودیتها معادل یک عمل عمدی و تاسفبار تبعیضآمیز علیه نمایندگان اسرائیل است.»
و افزود: «بر همین اساس، وزارت جنگ اسرائیل از نمایشگاه کنار میکشد و غرفه ملی برپا نخواهد کرد.»
استارمر ماه گذشته اعلام کرد که در صورت عدم اقدام اسرائیل، از جمله موافقت با آتشبس در جنگ غزه، لندن در سپتامبر دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
فرانسه نیز در ماه ژوئن، با استناد به نمایش «سلاحهای تهاجمی»، دسترسی به غرفههای چندین سازنده سلاح اسرائیلی را در نمایشگاه هوایی پاریس مسدود کرد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در نشستی در کپنهاگ، احتمالی تحریمهای جدید علیه اسرائیل و حماس را بررسی خواهند کرد. سوئد و هلند پیشتر خواستار اقدام بیشتر شدهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه