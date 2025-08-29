باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در یادواره زنان، کودکان و خانوادههای شهید در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران عزیز گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از جانهای عزیز بگوییم. هر جان عزیزی که عدد نیستند و هر کدام امید یک زندگی بودند و هرچه درباره آنها بگوییم، کم است.
وی با اشاره به شهید دکتر زهره رسولی اظهار داشت: میخواهم از زهره رسولی بگویم؛ از پزشکی که صبحها زودتر از همه به بیمارستان میرسید. گاهی چای صبحانهاش را ناتمام میگذاشت تا خودش را زودتر به بیمارستان برساند. همیشه میگفت: بیمار منتظر نمیماند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: میخواهیم از لیلا بگوییم. دختری بود که سالها، به تنهای سایه مادر پیرش شد. خودش جوانی نکرد تا مادر آرام زندگی کند. وقتی کسی از او میپرسید چرا برای خودت زندگی نمیکنی، فقط لبخند میزد و میگفت: «کار من همین است، مادر» امسال، در سالگرد مادرش صبح زود بیدار شد تا اول به اوین برود و نذرهای جمع شده را برای آزادی زندانیان ببرد و خانه را برای مهمانها آماده کند.
بهروزآذر افزود: نسترن مادری بود که هر روز پر از صدای خنده بچهاش بود. برای او قصه میگفت و برای او آواز میخواند. وقتی کودک خوابش میبرد، کنار تختش مینشست و با آرامش نگاهش میکرد.
وی با اشاره به شهادت ندا رفیعی و فرشته باقری تصریح کرد: ندا رفیعی کارمند وزارت نیرو بود؛ بانویی از نسل روشنفکران جوان این سرزمین و در قامت یک کارمند مسئول، تا واپسین لحظات زندگیاش در مسیر خدمت به مردم ایستاد. فرشته هر صبح، وقتی آفتاب هنوز بالا نیامده بود، به پشت بام خانه میرفت. دستهایش را روی سینهاش میگذاشت و به امام حسین (ع) سلام میداد و وقتی، به خانه برمیگشت هنوز دم در خانه، دوباره همان سلام را تکرار میکرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با یادآوری شهادت نجمه شمس خاطرنشان کرد: نجمه دختری عاشق طبیعت بود و میان درختها رکاب میزد.
بهروزآذر با اشاره به حمله رژیم صیهونیستی به کشورمان ابراز داشت: قصهها همینطور ادامه داشت؛ پر از زندگی، پر از صدا و پر از رنگ. اما نیمه شب ۲۳ خرداد، همه چیز در یک لحظه تمام شد. زمانی که خانهها مأمن آرامش و خواب کودکان، مادران و پدران خانوادههای ایرانی بود، رژیم اشغالگر صهیونیستی که به درستی دشمن زندگی است، با حمایت گسترده تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی کشورهای غربی مدعی حقوقبشر و با نقض آشکار قوانین و اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور به ایران حمله کرد.
وی با بیان اینکه در خلال حملات تجاوزکارانه خود با تخلف از اصول بنیادین حقوق بینالمللی بشردوستانه جمعیت غیرنظامی، مناطق مسکونی و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی از جمله بیمارستانها، مراکز درمانی، تاسیسات هستهای و دانشمندان را مورد هدف قرار داد، عنوان کرد: در نتیجه این حملات غیرقانونی بیش از صدها تن از شهروندان بی گناه ایرانی به ویژه زنان و کودکان به شهادت رسیدهاند و صدها تن مجروح شدهاند و صدمات جسمی و روحی و روانی جبران ناپذیری بر زنان، مادران و کودکان وارد شد.
معاون رئیسجمهور اضافه کرد: زنان باردار، مادران و کودکان در این حملات به شدت آسیب دیده و بسیاری دچار صدمات جسمی و روانی جدی شدهاند. برخی کودکان به دلیل فشارهای روانی شدید دچار حملات قلبی و دیگر مشکلات حاد سلامت روان گردیدهاند.
بهروزآذر با بیان اینکه حمله تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به ایران و حملات کور و وحشیانه آن بدون رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل دانست و یادآور شد: این حملات آشکارا نشاندهنده دشمنی آن رژیم با ارزشها و کرامات انسانی بوده و تهدیدی جدی برای «حق حیات»، «صلح»، «آرامش»، «زندگی»، «انسان» و «خانواده» است.
وی با تاکید به اینکه حملات رژیم صهیونیستی نه فقط تجاوز به خاک ایران که تجاوز به وجدان بشریت و نقض آشکار حقوق انسانی، لگدمال کردن منشور سازمان ملل و شکستن هر قاعده اخلاقی و انسانی بود، بیان کرد: این حملات، جنایتی است که در برابر چشم جهان رخ داد، اما بسیاری چشمها را بستند و سکوت کردند؛ سکوتی که خطرناکتر از جنایت است.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه ما در کنار مردم هستیم و صدایشان را به جهانیان میرسانیم، گفت: قصههای آنها در حافظه بشریت جاودانه خواهد ماند و الهامبخش نسلی خواهد بود که برای صلح، عدالت و کرامت انسان میایستد.
بهروزآذر با بیان اینکه ما از شما و همه زنان و مردان آزاده میخواهیم سکوت را بشکنید و صدای مادران و کودکان شهید را بازتاب دهید، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از بیکیفرمانی مقامات رژیم صهیونیستی تمام خود را به منظور پاسخگو کردن و پیگرد قضایی مقامات رژیم صهیونیستی در قبال جنایات ارتکابی علیه زنان و کودکان به کار بندید.
به گفته معاون رئیسجمهور، سکوت و بیعملی به معنای تایید تداوم ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوقبشر است. اکنون زمان ایستادن در کنار قربانیان و دفاع واقعی از حقوق انسانی زنان و کودکان است.
منبع: روابط عمومی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده