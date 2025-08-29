باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-آرش زرهتن لهونی روز جمعه هفتم شهریورماه، همزمان با ششمین روز از هفته دولت در این بازدید با اشاره به هزینههای سنگین ایجاد خط آهن تا سنندج و ضرورت استفاده بهتر گفت: با وجود این هزینهها، تنها دو سفر در هفته بهصرفه نیست و لازم است سفرها افزایش باید.
وی افزود: اکنون هفتهای دو سفر سنندج – تهران انجام میشود، در حالیکه مطالبه مردم استان افزایش این تعداد به چهار سفر در هفته و نیز برقراری ۲ سفر هفتگی سنندج – مشهد است.
استاندار کردستان استقبال گسترده مردم استان و مسافران اقلیم کردستان عراق از سفرهای ریلی را یادآور شد و گفت: در صورت منظم بودن این سفرها، استانداری تأمین کسری صندلیها را بر عهده میگیرد، همانطور که در پروازها نیز این تعهد را دادهایم.
زرهتن لهونی همچنین با تأکید بر اهمیت حمل بار ریلی اظهار داشت: در حالی که حفظ اشتغال کامیونداران استان ضروری است، برای آینده، برنامه ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیک را در دستور کار داریم که در این زمینه حملونقل ریلی کالا نقش حیاتی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه استان بدون توسعه زیرساختهای حملونقل امکانپذیر نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این بازدید با تأکید بر اهمیت موضوع، قول پیگیری مطالبات مطرحشده از سوی استاندار را داد.