استاندار کردستان در جریان بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایستگاه راه‌آهن سنندج، خواستار ورود شرکت رجاء و سایر هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار به منظور افزایش سفرهای ریلی سنندج – تهران و همچنین راه‌اندازی خط ریلی سنندج – مشهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-آرش زره‌تن لهونی روز جمعه هفتم شهریورماه، همزمان با ششمین روز از هفته دولت در این بازدید با اشاره به هزینه‌های سنگین ایجاد خط آهن تا سنندج و ضرورت استفاده بهتر گفت: با وجود این هزینه‌ها، تنها دو سفر در هفته به‌صرفه نیست و لازم است سفر‌ها افزایش باید.

وی افزود: اکنون هفته‌ای دو سفر سنندج – تهران انجام می‌شود، در حالی‌که مطالبه مردم استان افزایش این تعداد به چهار سفر در هفته و نیز برقراری ۲ سفر هفتگی سنندج – مشهد است.

استاندار کردستان استقبال گسترده مردم استان و مسافران اقلیم کردستان عراق از سفر‌های ریلی را یادآور شد و گفت: در صورت منظم بودن این سفرها، استانداری تأمین کسری صندلی‌ها را بر عهده می‌گیرد، همان‌طور که در پرواز‌ها نیز این تعهد را داده‌ایم.

زره‌تن لهونی همچنین با تأکید بر اهمیت حمل بار ریلی اظهار داشت: در حالی که حفظ اشتغال کامیون‌داران استان ضروری است، برای آینده، برنامه ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیک را در دستور کار داریم که در این زمینه حمل‌ونقل ریلی کالا نقش حیاتی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این بازدید با تأکید بر اهمیت موضوع، قول پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سوی استاندار را داد.

برچسب ها: افتتاح راه آهن ، کردستان ، هفته دولت 
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح عمرانی همزمان با هفته دولت در کردستان
شعله های آتش در دامنه جنگل های مریوان همچنان ادامه دارد
کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه/ تعطیلی روز شنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت
حضور استاندار کردستان در میان مردم نایسر؛ پیگیری مطالبات و قول‌های عمل‌شده
آخرین اخبار
حضور استاندار کردستان در میان مردم نایسر؛ پیگیری مطالبات و قول‌های عمل‌شده
افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت
افتتاح واحد تولیدی آب معدنی «ساری بابا» در سقز با سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد تومان
دولت و حاکمیت اهتمام جدی به توسعه کردستان دارند
فعال‌سازی اسنپ‌بک هیچ تأثیری در قدرت دفاعی ایران ندارد