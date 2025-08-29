باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جهاد کشاورزی مازندران با انتشار اطلاعیهای رسمی، نسبت به افزایش جمعیت آفت مگس میوه مدیترانهای در باغات مرکبات هشدار داد. این اطلاعیه بر اساس گزارشهای ایستگاههای پیشآگاهی و بازدیدهای میدانی کارشناسان حفظ نباتات صادر شده و هدف آن جلوگیری از خسارت بهویژه در ارقام نارنگی پیشرس است.
در این اطلاعیه، پنج اقدام کلیدی برای کنترل و کاهش جمعیت آفت توصیه شده است:
۱. رعایت بهداشت کف باغ از طریق جمعآوری و دفن میوههای آفتزده و ریختهشده در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، بهعنوان اقدامی مؤثر در کاهش آلودگی.
۲. تسریع در برداشت میوههای رسیده مانند انجیر، گلابی و سیب، برای قطع زنجیره میزبانی و کاهش جمعیت آفت.
۳. نصب تلههای جلبکننده فرمونی و غذایی به تعداد ۳۰ تا ۸۰ عدد در هر هکتار، با اولویت نصب روی ارقام نارنگی پیشرس برای شکار انبوه مگسها.
۴. اجرای طعمهپاشی (بیت اسپری) با محلول پروتئین هیدرولیزات و حشرهکش مالاتیون، در صورت مشاهده روزانه ۱ تا ۲ عدد مگس در تلهها، با پاشش قطرات درشت روی تنه و شاخ و برگ درختان فاقد میوه.
۵. انجام کاور اسپری (مهپاشی) با سموم توصیهشده مانند مالاتیون یا دیپترکس، در صورت شکار بیش از ۲ عدد مگس در هر تله، با مشاوره کارشناسان حفظ نباتات.
سازمان جهاد کشاورزی مازندران از باغداران خواسته است برای دریافت راهنماییهای بیشتر به مراکز جهاد کشاورزی دهستانها، مدیریت شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه کنند.
این اطلاعیه با هدف حفظ سلامت باغات مرکبات استان و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی صادر شده و رعایت دقیق توصیهها برای کنترل جمعیت آفت ضروری اعلام شده است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران