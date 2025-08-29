سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات مرکبات هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جهاد کشاورزی مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، نسبت به افزایش جمعیت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات مرکبات هشدار داد. این اطلاعیه بر اساس گزارش‌های ایستگاه‌های پیش‌آگاهی و بازدید‌های میدانی کارشناسان حفظ نباتات صادر شده و هدف آن جلوگیری از خسارت به‌ویژه در ارقام نارنگی پیش‌رس است.

در این اطلاعیه، پنج اقدام کلیدی برای کنترل و کاهش جمعیت آفت توصیه شده است:

۱. رعایت بهداشت کف باغ از طریق جمع‌آوری و دفن میوه‌های آفت‌زده و ریخته‌شده در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک، به‌عنوان اقدامی مؤثر در کاهش آلودگی.

۲. تسریع در برداشت میوه‌های رسیده مانند انجیر، گلابی و سیب، برای قطع زنجیره میزبانی و کاهش جمعیت آفت.

۳. نصب تله‌های جلب‌کننده فرمونی و غذایی به تعداد ۳۰ تا ۸۰ عدد در هر هکتار، با اولویت نصب روی ارقام نارنگی پیش‌رس برای شکار انبوه مگس‌ها.

۴. اجرای طعمه‌پاشی (بیت اسپری) با محلول پروتئین هیدرولیزات و حشره‌کش مالاتیون، در صورت مشاهده روزانه ۱ تا ۲ عدد مگس در تله‌ها، با پاشش قطرات درشت روی تنه و شاخ و برگ درختان فاقد میوه.

۵. انجام کاور اسپری (مه‌پاشی) با سموم توصیه‌شده مانند مالاتیون یا دیپترکس، در صورت شکار بیش از ۲ عدد مگس در هر تله، با مشاوره کارشناسان حفظ نباتات.

سازمان جهاد کشاورزی مازندران از باغداران خواسته است برای دریافت راهنمایی‌های بیشتر به مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها، مدیریت شهرستان‌ها و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی مراجعه کنند.

این اطلاعیه با هدف حفظ سلامت باغات مرکبات استان و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی صادر شده و رعایت دقیق توصیه‌ها برای کنترل جمعیت آفت ضروری اعلام شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

