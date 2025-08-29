باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد بختیار خلیقی در جریان بازدید احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه بارز، با اشاره به روند توسعه کارخانه بارز گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در کارخانه مشغول به کار هستند و با اجرای طرح توسعه، اشتغال مستقیم تا سال ۱۴۰۵ به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه لاستیک بارز کردستان بزرگترین تولیدکننده تایر سبک در کشور است، افزود: این کارخانه توانسته ۲۴ درصد از بازار تایر سبک کشور را تأمین کند و با تکمیل فاز‌های توسعه‌ای، ظرفیت تولید به ۵ میلیون حلقه تایر در سال خواهد رسید.