مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: با اجرای طرح توسعه، میزان اشتغال مستقیم این کارخانه از یک هزار و ۱۰۰ نفر به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و ظرفیت تولید نیز به ۵ میلیون حلقه تایر در سال می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  محمد بختیار خلیقی در جریان بازدید احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از  کارخانه بارز، با اشاره به روند توسعه کارخانه بارز گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در کارخانه مشغول به کار هستند و با اجرای طرح توسعه، اشتغال مستقیم تا سال ۱۴۰۵ به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه لاستیک بارز کردستان بزرگترین تولیدکننده تایر سبک در کشور است، افزود: این کارخانه توانسته ۲۴ درصد از بازار تایر سبک کشور را تأمین کند و با تکمیل فاز‌های توسعه‌ای، ظرفیت تولید به ۵ میلیون حلقه تایر در سال خواهد رسید.

