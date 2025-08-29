باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هاشم قاسمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت : سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه اقتصاد مسکن به شمار می‌رود که در این زمینه با اتصال برخی از دستگاه ها شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و برنامه ریزی برای این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: اتصال به سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در رونق این بازار دارد و می تواند این بازار را از دلالان و سوداگران خارج کند.

او یادآور شد : در حال حاضر بخش عمده ای از دستگاه ها به این سامانه متصل شده اند اما برای آنکه این سامانه کامل شود باید دستگاه های مختلف از جمله بانک مرکزی به این سامانه متصل شود که‌ در حال حاضر بخشی از اقدامات بانک مرکزی به این سامانه متصل شده اما هنوز بخش پرداخت تسهیلات به این سامانه متصل نشده که‌ در این راستا باید دستگاه ها پای کار آمده و اقدام به اتصال کنند چرا اگر پرداخت تسهیلات منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان شود ما شاهد تسریع در روند پرداخت‌ تسهیلات و همچنین شفافیت در این بخش خواهیم بود که‌ رونق بخش این حوزه میشود‌.

کارشناس‌سیاست‌گذاری‌مسکن ياد آورشد: کاهش بورکراسی‌های اداری و از سوی دیگر شفافیت در روند پرداخت‌ و اصالت سنجی در این حوزه از جمله مزایای اتصال به این سامانه است.

قاسمی گفت: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های بانک مرکزی از جمله صدور دسته چک به این سامانه متصل شده است که باید از طریق برنامه ریزی مناسب بتوانیم تمامی اقدامات را متصل کنیم چراکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی دستگاه‌ها ها از جمله بانک مرکزی به سامانه متصل شوند.