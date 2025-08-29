باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی «لرینی» در شهرستان اسلامآباد غرب آغاز شد؛ طرحی که با تکمیل آن، ساکنان پنج روستای «چفته»، «لرینی»، «چشمه هلنگ»، «سوران علیا» و «سوران سفلی» به آب شرب پایدار دسترسی خواهند یافت. همچنین در همین روز، پروژه آبرسانی چاه شماره پنج این شهرستان نیز به بهرهبرداری رسید تا گام مهمی در رفع تنش آبی و ارتقای خدماترسانی به مردم برداشته شود.
مراسم افتتاح این پروژه با حضور شهبازی فرماندار اسلامآباد غرب، همهخانی معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان، محمدی مدیر پروژههای مهم استان و صفوی مدیر امور آبفای شهرستان برگزار شد.
این طرح با هدف افزایش ظرفیت و پایداری شبکه آبرسانی شهر اسلامآباد غرب اجرا شده و به گفته مسئولان، نقش کلیدی در رفع تنش آبی و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان دارد.
فرماندار اسلامآباد غرب در این آیین، اجرای این پروژه را بخشی از برنامههای دولت در مسیر توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی دانست و تأکید کرد: توجه به زیرساختهای حیاتی مانند آب شرب، یکی از محورهای اصلی خدمترسانی به مردم است.
کلنگزنی مجتمع آبرسانی لرینی؛ امید تازه برای پنج روستا
در ادامه برنامهها، کلنگ پروژه آبرسانی مجتمع لرینی نیز به زمین زده شد؛ طرحی که قرار است آب شرب سالم و پایدار را به روستاهای «چفته»، «لرینی»، «چشمه هلنگ»، «سوران علیا»، «سوران سفلی» و «برسیله» برساند.
با بهرهبرداری از این مجتمع، بیش از هزار نفر از جمعیت روستایی منطقه از نعمت آب بهداشتی برخوردار خواهند شد.
مشخصات فنی پروژه مجتمع آبرسانی لرینی شامل ۲۱ کیلومتر خط انتقال، ساخت هفت باب مخزن و سه ایستگاه پمپاژ است.
همهخانی معاون بهرهبرداری آب و فاضلاب استان در این آیین تأکید کرد: اجرای بهموقع این پروژهها در اولویت قرار دارد و روند اجرایی آنها به صورت کامل تحت نظارت خواهد بود.
به گفته مسئولان، افتتاح و کلنگزنی این پروژهها بخشی از برنامههای دولت برای توسعه متوازن زیرساختها در سراسر استان کرمانشاه است؛ برنامهای که هدف آن بهبود کیفیت زندگی مردم و رفع دغدغههای اساسی از جمله تأمین آب پایدار در مناطق شهری و روستایی است.