باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز (جمعه ۲۶ آبان) در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س)، عقیله بنی هاشم در روز (یکشنبه ۲۸ آبان)، گفت: این بانوی بزرگوار واقعا مصداق کامل آن ایمان ثابت و مستقر است.

امام جمعه گرگان افزود: ایمانی که در عمیقا در عمق جان حضرت زینب (س) نفوذ کرده بود و حوادثی که برای آن حضرت پیش آمد نه تنها او را نشکست بلکه آن حوادث حضرت زینب (س) را محکم تر، استوارتر و ثابت قدم‌تر در آن میدان‌های بسیار خطرناک وارد کرد.

وی ادامه داد: حضرت زینب کبری (س) در یک جمله کوتاه امام حسین (ع) دوم بود، اگر این بانوی بزرگوار نبود حادثه کربلا به جایی نمی‌رسید.

آیت الله نورمفیدی اظهارداشت: اگر عقلای عالم و خانم‌های عاقل عالم می‌خواهند الگویی برای خودشان داشته باشند، الگویی بهتر از حضرت زینب (س) که از هر نظر و بعد در حد اعلای کمال در وجود این بانوی بزرگ اسلام بوده، پیدا نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایطی که در حادثه کربلا پیش آمد هر کسی را می‌شکست، اما همان طور که سیدالشهدا (ع) نشکست آن حضرت هم نشکست، عزت حضرت زینب کبری (س) در برابر عظمت دربار یزیذیان نتوانست او را بشکند و در مقابل عبیدالله بن زیاد قرار گرفت و محکم ایستاد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: آن بانوی بزرگوار اسلام در شام هم در مقابل حرف‌های یزید ایستاد و پاسخ‌های محکمی به حرف هایش داد.

وی افزود: برای مسلمانان باعث افتخار است که در تاریخ اسلام چنین بانوانی که امروز می‌توانند برای بانوان عالم الگو و سرمشق باشند، وجود داشته است.

کار پرستاری سخت ولی پرثواب است

آیت الله نورمفیدی با اشاره به نامگذاری ولادت حضرت زینب (س) به روز پرستار نیز گفت: کار پرستاری، کار سخت و مشکلی است، اینکه انسان همیشه با یک بیمار و نیازمندی که درد دارد مواجه باشد، خود انسان را ناراحت می‌کند، اما خدمت به نیازمندانی که بر روی تخت بیمارستان هستند کار پر ثوابی است.

وی افزود: عنایت و توجه به پرستاران هم مورد درخواست است و مورد تذکر مقام معظم رهبری به پرستاران نیز بوده است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: تعرفه گذاری خدمت پرستاران، برطرف شدن کمبود پرستاران و تامین امنیت شغلی پرستاران از موارد و تذکرات مورد تاکید مقام معظم رهبری است که باید مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد تا مشکل پرستاران هم حل شود.

وی گفت: نامگذاری روز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار از امتیازات پرستاران است که در بیمارستان‌ها به بیماران خدمت می‌کنند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه، افزود: این جنایات فریاد همه مردم عالم حتی در آمریکا و کشور‌های اروپایی را بلند کرده است.

وی گفت: این اعتراضات نشان می‌دهد که مردم عالم هنوز تحت تاثیر دعوت انبیا هستند و آن کودک کشی و نسل کشی برایشان یک جنایت است.

نماینده ولی فقیه در گلستان اظهارامیدواری کرد: این فریاد‌های بلند برخاسته بشریت در عالم، صهیونیست‌ها را به ذلت و نیروی مقاومت منطقه را به پیروزی کامل برساند.

منبع: شبستان