روسیه اعلام کرد اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند به «پیامد‌های جبران‌ناپذیر» منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- روسیه روز جمعه هشدار داد که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند «پیامد‌های جبران‌ناپذیر» به دنبال داشته باشد. این اعلامیه پس از آن صورت گرفت که انگلیس، فرانسه و آلمان در واکنش به عدم پایبندی تهران به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، اقدام به بازگرداندن محدودیت‌ها علیه ایران کردند.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به شدت از آنان می‌خواهیم که قبل از آنکه این تصمیمات اشتباه به پیامد‌های جبران‌ناپذیر و فاجعه‌بار بیشتری منجر شود، آن را بازبینی و تجدیدنظر کنند.»

این بیانیه سه کشور اروپایی را متهم کرد که با این اقدام، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن یک راه‌حل صلح‌آمیز در بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف می‌کنند.

روسیه که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است، یکی از طرف‌های توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) در سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. این توافق با اعطای معافیت‌های تحریمی به ایران، محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ای این کشور اعمال کرد.

بر اساس نامه‌ای که خبرگزاری فرانسه (AFP) آن را مشاهده کرده، این سه کشور که با عنوان E۳ شناخته می‌شوند، روز پنج‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند که «معتقدند ایران تعهدات خود تحت این توافق را به طور قابل توجهی نقض کرده است.»

وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان با فعال‌سازی مکانیسم «بازگشت سریع تحریم‌ها» (snapback)، ضرب‌الاجل ۳۰ روزه‌ای برای اعمال مجدد تحریم‌های معلق شده تحت توافق سال ۲۰۱۵ را به راه انداختند.

ایران نیز هشدار داد که در برابر این اقدام که می‌تواند پرده بر تلاش‌های دیپلماتیک مستمر برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز در بحران هسته‌ای ایران بکشد، «پاسخ مناسب» خواهد داد.

روابط تهران و مسکو در دهه گذشته همزمان با فاصله گرفتن روسیه از غرب، در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی تقویت شده است. این روابط پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از پیش مستحکم شده است.

منبع: تاس

برچسب ها: ایران و روسیه ، تحریم ایران ، مکانیسم ماشه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ همان کاری درموضوع اوکراین با اروپا رفتار کرد درمورد ایران هم چنین خواهد بود اروپا نقره داغ خواهدشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
روسیه تو خودت تحت شدیدترین تحریمهایی
تو چی میگی دیگه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بگو روسیه کجایی به پا خیزید پوتین کجایی بپا خیز
ترکیه کجایی بپا خیز اردوغان توکجایی بپا خیز. کامنت گذاشتنت تابلوست چقد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا وحشی ؟؟!!!

روسها خوب است

شماها هم خیلی خوبید بقیه بد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر پوتین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
احسنت ب روسیه بابا ی کشور حامی ماس اونم روسیه س
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
برای همه این جهان خوبه بجز ملت ایران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
البته پیامد های جبران ناپذیر برای ملت ایران و ایران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا سگ : سگ دست آموز ترامپ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
روسیه هم از ناچاری بلوف میزنه
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ما مثل شما اروپایی ها وحشی نیستیم . اروپای وحشی
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپا نقش پلیس بد و روسیه و چین نقش پلیس خوب را بازی می‌کنند ولی درنهایت هدف‌شان یکی است. درحالی که اگر روسیه و چین واقعا بخواهند، می‌توانند وِتو کنند و لغوش کنند ولی نمی‌کنند و با نقش بازی کردند همان هدف اروپا را دنبال می‌کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
یا وتو میکنین یا قبول میکنین اگه وتو نکنین یعنی مثل اونا تبعاتش رو قبول کردین و نمیتونین فردا بهانه بیارین که همه سعی خودتون رو کردین ولی نتونستین جلوی قطعنامه رو بگیرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۰۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دعاکنید مسکویی ها دعا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانیزاده
۱۵:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر ایران و ایرانی غیرت داشته باشد برای یکبار هم که شده با بستن تنگه هرمز پرس عبرتی فراموش نشدنی به تحریم کنندگان و همراهانشان در جهان میدهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
حداقلش خروج ایران از ان پی تی و بستن تنگه انرژی هرمز است
و یا کارهایی بالاتر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
لعنت بر روسیه و‌پوتین ، کاش این همه سال دوستی با روسیه تست میکردید ، بک بار هم دوستی با امریکا تست میکردید
۰
۰
پاسخ دادن
