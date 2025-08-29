باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- روسیه روز جمعه هشدار داد که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند «پیامد‌های جبران‌ناپذیر» به دنبال داشته باشد. این اعلامیه پس از آن صورت گرفت که انگلیس، فرانسه و آلمان در واکنش به عدم پایبندی تهران به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، اقدام به بازگرداندن محدودیت‌ها علیه ایران کردند.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به شدت از آنان می‌خواهیم که قبل از آنکه این تصمیمات اشتباه به پیامد‌های جبران‌ناپذیر و فاجعه‌بار بیشتری منجر شود، آن را بازبینی و تجدیدنظر کنند.»

این بیانیه سه کشور اروپایی را متهم کرد که با این اقدام، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن یک راه‌حل صلح‌آمیز در بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف می‌کنند.

روسیه که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است، یکی از طرف‌های توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) در سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. این توافق با اعطای معافیت‌های تحریمی به ایران، محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ای این کشور اعمال کرد.

بر اساس نامه‌ای که خبرگزاری فرانسه (AFP) آن را مشاهده کرده، این سه کشور که با عنوان E۳ شناخته می‌شوند، روز پنج‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند که «معتقدند ایران تعهدات خود تحت این توافق را به طور قابل توجهی نقض کرده است.»

وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان با فعال‌سازی مکانیسم «بازگشت سریع تحریم‌ها» (snapback)، ضرب‌الاجل ۳۰ روزه‌ای برای اعمال مجدد تحریم‌های معلق شده تحت توافق سال ۲۰۱۵ را به راه انداختند.

ایران نیز هشدار داد که در برابر این اقدام که می‌تواند پرده بر تلاش‌های دیپلماتیک مستمر برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز در بحران هسته‌ای ایران بکشد، «پاسخ مناسب» خواهد داد.

روابط تهران و مسکو در دهه گذشته همزمان با فاصله گرفتن روسیه از غرب، در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی تقویت شده است. این روابط پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از پیش مستحکم شده است.

منبع: تاس