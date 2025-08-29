باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور گفت: از مبلغ کل سرمایهگذاری این طرح، ۵۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ توسط بانک کشاورزی به مجری پروژه پرداخت شده است.
خزایی با اشاره به جایگاه شهرستان کنگاور در بخش دامداری استان کرمانشاه افزود: شهرستان کنگاور با حدود ۳۰ واحد صنعتی گاو شیری و گوساله پرواری و تولید سالانه نزدیک به ۴۵ هزار تن شیر خام و هزار تن گوشت قرمز، در رتبه دوم استان از نظر ظرفیت دام سنگین قرار دارد.
وی همچنین گفت: در سال جاری ۳۲ طرح صنعتی در حوزه کشاورزی شهرستان با سرمایهگذاری بیش از ۵۸ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای بیش از ۳۰۰ نفر در دست اجرا است. از این میان، ۱۰ طرح صنعتی با ظرفیت ۱۱۰۰ راس دام سنگین، ایجاد اشتغال برای ۶۰ نفر و سرمایهگذاری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال در حال احداث میباشند.
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تاکید کرد که توسعه زیرساختهای دامپروری و حمایت از طرحهای صنعتی در این حوزه، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار دارد.