باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جریان سفر به استان خوزستان و در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند، با اشاره به سفر‌های استانی خود که از مناطق محروم آغاز شده، اظهار داشت: «پس از بازدید از سیستان و بلوچستان و دیدار با مجمع نمایندگان، متوجه محرومیت عمیق‌تر خوزستان شدم و به همین دلیل، به عنوان دومین مقصد به این استان سفر کردم تا از نزدیک مسائل را بررسی کنم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: «ما و همکارانم شبانه‌روز در تلاشیم تا موانع تولید را برداریم و با تقویت سرمایه‌گذاری، بازار‌های مختلف و اشتغال، رفاه مردم را افزایش دهیم.

دکتر مدنی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، گفت: «اقتصاد دولتی و رانتی کشور گرفتار مناسبات سیاسی شده و تنها راه نجات آن، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است که بر اساس قواعد متفاوتی شکل گرفته‌اند.

وی با انتقاد از تأثیر قوانین و آیین‌نامه‌های ناسازگار بر مناطق آزاد، اظهار داشت: «این مناطق به دلیل این محدودیت‌ها، آزادی خود را از دست داده و به مناطق اسیر تبدیل شده‌اند.

وزیر اقتصاد احیای مناطق آزاد، تقویت تولید صادرات‌محور و نقش بخش خصوصی را سه محور اصلی برنامه‌های خود اعلام کرد و افزود: «منطقه آزاد اروند اولویت اول من خواهد بود و ستاد توسعه این منطقه به‌زودی در تهران تشکیل می‌شود تا با همکاری فعالان اقتصادی و مسئولین، موانع را به‌صورت موردی شناسایی و رفع کنیم.

وی همچنین از برنامه تفویض اختیارات به استانداران و مدیران استانی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: «این اقدام در راستای تمرکززدایی و تحقق مدیریت واحد در مناطق آزاد انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با انعطاف بیشتری صورت گیرد.

دکتر مدنی‌زاده در ادامه به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی اشاره کرد و آن را «کیمیای عصر حاضر» توصیف نمود که می‌تواند با استفاده از زمین‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های استان را توسعه دهد.

وی همچنین از اصلاح رویه‌های ارزی، رفع مشکلات گمرکی و تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌عنوان دیگر برنامه‌های وزارت خبر داد.

در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع دولتی، بخش خصوصی بتواند «پرواز کند» و افزود: با کمک خداوند، هر روز یکی از این موانع را برمی‌داریم تا اقتصاد کشور شکوفا شود.